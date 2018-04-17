2018普利策新闻奖得主揭晓

4月16日，《华盛顿邮报》采编人员在新闻室庆祝该报荣获两项普利策奖。（图片来源：美联社）

周一，普利策奖（Pulitzer Prizes）的新主管黛娜·凯内迪（Dana Canedy）在纽约哥伦比亚大学宣布了2018年普利策新闻奖的评选结果。

《纽约时报》和《纽约客》杂志因报道女性遭性侵的新闻，获得了普利策新闻奖中分量最重的“公众利益服务奖”。

普利策新闻奖是美国新闻界的最高荣誉，也是全世界新闻人关注的焦点。根据美国报业巨头约瑟夫·普利策（Joseph Pulitzer）的遗愿，普利策奖自1917年设立，分为新闻、书籍、戏剧、音乐4大类，共有21个奖项，其中14项是新闻奖。

4月16日，黛娜·凯内迪在哥伦比亚大学宣布2018年普利策新闻奖评选结果。（图片来源：美联社）

4月16日，《辛辛那提探询者报》工作人员获悉得奖后欣喜若狂。（图片来源：美联社）

去年，各界女性揭发性侵和性骚扰的“我也是”（#MeToo）运动是最受媒体关注的新闻焦点之一。《纽约时报》的Jodi Kantor、Megan Twohey和《纽约客》的Ronan Farrow因采写好莱坞著名制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵丑闻，获得了今年普利策新闻奖中的“公众利益服务奖”。

《纽约时报》一直被特朗普斥为“虚假新闻”（Fake News）媒体。此次，该报和《华盛顿邮报》因深挖俄罗斯对2016年美国大选的干预以及特朗普竞选团队与俄罗斯的关系，双双获得了“全国报道奖”。

《华盛顿邮报》因揭露阿拉巴马州联邦参议员共和党候选人罗伊·摩尔（Roy Moore）的性侵丑闻，获得了“调查报道奖”。

普利策评选委员会的19名委员由来自全美媒体机构的顶尖记者或新闻高管、5名艺术领域的学者或个人组成。今年普利策新闻奖的评选有了新变化，“突发新闻奖”的评选范围有所扩大。去年12月，普利策奖评选委员会宣布：任何符合条件的新闻机构（包括杂志、报纸、网络媒体）报道的地方、州及国家的突发新闻，均可申报2018年普利策新闻奖。

4月16日，《纽约时报》工作人员得知获奖后相当淡定。（图片来源：美联社）

2018年普利策新闻奖获奖名单

周一，第102届普利策奖（Pulitzer Prizes）评选结果在哥伦比亚大学普揭晓。以下是今年普利策新闻奖获奖名单：

★公众利益服务奖

那些爆炸性、有深远影响的新闻报道揭露了强大而富有的性侵者，其中包括好莱坞最具影响力的制片人。让他们对长期被压制的强迫、残暴行为和受害者沉默的指控负责，进而引发了全球范围对女性遭性侵现象的反思。

获奖者：《纽约时报》Jodi Kantor和Megan Twohey，《纽约客》Ronan Farrow。

★突发新闻报道奖

对于肆虐加州圣罗莎和索诺玛县的历史性森林大火的清晰且持续的报道，熟练地利用一系列工具，包括摄影、视频和社交媒体平台，为读者带来明确的信息——实时报道以及随后的深度报道。

获奖者：加州圣罗莎报纸《民主新闻》。

★调查报道奖

在阿拉巴马州的参议员选举中，果断且不懈的报道改变了参议员竞选的进程，揭露了候选人涉嫌对多名少女的性骚扰，以及随后对曝光他的新闻报道的破坏。

获奖者：《华盛顿邮报》。

★解释报道奖

生动、及时的报道，从多个角度审视了特朗普承诺在美墨边境建墙的种种困难和意想不到的后果，这些报道巧妙地结合了文字、视频、播客和虚拟现实。

获奖者：《亚利桑那共和报》和《今日美国报》。

★地方报道奖

引人入胜、富有洞察力的报道和视频，记录了7天中辛辛那提海洛因泛滥，揭示了致命的毒瘾如何摧毁了家庭和社区。

获奖者：《辛辛那提探询者报》。

★全国报道奖

在公共利益基础上，深入不懈地报道，促进全国民众了解俄罗斯干预2016年总统选举、及其与特朗普竞选、当选总统的过渡团队和最终执政的关系。

获奖者：《纽约时报》和《华盛顿邮报》。

★国际报道奖

对菲律宾的毒品“战争”的不懈报道。

获奖者：路透社Clare Baldwin、Andrew R.C.Marshall和Manuel Mogato。

★特稿写作奖

对于令人难忘的凶手Dylann Roof的人物报道。一种独特而有力的新闻报道形式。稿件使用了第一人称，对凶手在南卡罗来纳州查尔斯顿的教堂内杀害9人事件进行了历史和文化因素的反思和分析。

获奖者：GQ自由记者Rachel Kaadzi Ghansah。

★评论奖

植根于阿拉巴马州情感丰富、充满勇敢的评论，在审视腐败的政客、捍卫女性权利和揭露虚伪方面引发了全国共鸣。

获奖者：阿拉巴马州伯明翰媒体集团John Archibald。

★文艺评论奖

作品传达了一种对美国视觉艺术的敏锐而又大胆的视角，包括个人、政治、纯洁和世俗。

获奖者：《纽约杂志》Jerry Saltz。

★社论写作奖

系列评论针对贫穷的爱荷华州居民实行国家医疗补助、政府私有化的破坏性后果，以清晰、义愤的声音进行审视，没有陈词滥调和情感用事。

获奖者：《得梅因纪事报》Andie Dominick。

★社论漫画奖

一部情感充沛的系列漫画，以生动的叙事讲述了现实生活中的难民家庭的日常挣扎，以及他们对被驱逐出境的恐惧。

获奖者：《纽约时报》自由撰稿人Jake Halpern和自由漫画家Michael Sloan。

★突发新闻摄影奖

在弗吉尼亚州夏洛茨维尔的一场种族抗议活动中，摄影师的反应与专注，使得他捕捉到了一个令人悚然的画面：汽车冲入人群的瞬间。

获奖者：弗吉尼亚州夏洛茨维尔《每日进步》Ryan Kelly。

★特写摄影奖

这些令人震惊的照片揭露了罗兴亚难民逃离缅甸所面临的暴力。

获奖者：路透社。