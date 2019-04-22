【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

根据2005年针对反恐和国土安全保护而制订之联邦真实身份(Real ID)法案，将于2020年10月1日在全美所有50州和领土实施。

届时如果没有「新身份证」(真实身份证)，您将无法持原有的驾照在国内搭乘飞机或进出联邦机构或核电厂(除非您配合使用您的美国护照)。

密苏里州自今(2019)年3月25日起，您可以到密州任何监理所开始申办有驾照功能或无驾照功能的「新身份证」(真实身份证)，有驾照功能的「新身份证」是在您的驾照上方盖有一个金星以示区别。

您原有的密州驾照可以用来开车、投票、进入州内任何地方、年龄证明等，再配以护照，您就可以出入任何联邦机构或机场，但只有驾照，您不可以在美国境内搭机或进出联邦机构或进入核电厂。

密苏里州并不强制您一定要申请「新身份证」(真实身份证)，申不申请是您个人的选择。

申请有驾照功能的「新身份证」(真实身份证)，您需要缴核以下合法证件：

1. 合法身份证明和合法居留证明(例如出生证明、护照、归化卡、绿卡、外国护照+申请或通过之I-551表，I-94表+临时之I-551表，外国护照+有效签证+I-94表等)

2. 社会安全卡(或W2表，含有姓名及社安号码之薪资表等)

3. 二种密州居民证明(例如水、电费单，银行月报表、房贷月账单、房租租约，换驾照通知，投票通知单等)

申请费用为有驾照功能的「新身份证」(真实身份证)3年22.5元，6年45元，「新身份证」(真实身份证)11元。

如果您的姓名和护照或出生证明上不同，则您需要再提供例如结婚证，离婚证，领养证，出生修改证等法律证件之一。

使用「新身份证」(真实身份证)将是美国2020年10月1日后国土安全新规定，建议您提早申请，一劳永逸。

由于邮寄「新身份证」(真实身份证)需要10到15天，所以您需要2020年10月1日搭飞机，您最好在在2020年9月1日前完成申请。