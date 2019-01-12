21天！政府关门时间追平美国史上最长纪录 联邦雇员停止领薪

星期五，联邦政府部分关门进入第21天，成为美国史上政府停摆时间并列第一长的一次。而也是从周五开始，给联邦雇员的薪水将开始暂停发放。

美国上一次联邦政府关门21天之久还是1995年底到1996年初的克林顿在任时期。而迄今为止，总统特朗普(Donald Trump)与国会民主党人之间就边境墙的分歧，还没有任何有望达成协议的迹象，两党间除了互相指责毫无实际进展。

周四，参院民主党人试图对一份已在众院通过的预算法案进行投票，其中并不包括建墙拨款，但最终被参院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)拦下。同一天，特朗普则再次暗示会宣布国家紧急状态，以绕过国会得到他想要的57亿元修墙资金，白宫和五角大楼据传也已开始为此做法律和经费等方面的准备。

联邦雇员雪上加霜

政府部分关门以来已有大约80万联邦雇员深受影响，他们或是被迫停职，或是无薪工作。周五本应是他们领薪水的日子，但由于政府停摆持续，他们无法得到这笔过去两周时间的工资。

根据美国进步中心(Center for American Progress)的数据，政府每停摆两周，国安部雇员总共就失去6.37亿薪水，司法部雇员为4.13亿，财政部2.15亿，交通部2.08亿，内政部1.6亿，农业部1.5亿，NASA、国务院、商业部、环境保护局、统计局及住房发展部的雇员，也都将各自损失数千万元的工资。

联邦雇员失去薪水，意味着他们中的许多人可能无法维持房租、食物等基本生活费用，如果关门继续，他们甚至需要动用储蓄和贷款等方法，影响消费者支出水平。目前的情况已经使美国失去超过22亿元的消费能力，对经济发展不利。

被停职的联邦雇员每月平均总共为全美经济贡献48亿元，一些全职雇员在停摆结束后会得到补发薪水，这部分支出能力也将得到弥补，但对于一些合同雇员来说，这些失去的薪水将再也无法补回。

华尔街担忧

星期四，由于收入预期下降和12月表现未达预期，美国航空(AA)的股价出现下跌。华尔街投行Cowen & Co.认为，政府关门影响到公务旅游、联邦合同雇员为工作出行等，从而影响到航空业，而美国航空的枢纽中心是华盛顿特区的里根国际机场，因此影响尤为明显。

麦格里集团也表示，政府关门可能导致退税、消费能力减缓，对零售业产生损害。而BMO Capital则担心一些针对低收入民众的商店可能受到更大拖累，因为粮食券和其他低收入福利可能被政府关门所影响。

长期来看，麦格里集团还担忧，白宫和国会对于边境墙的争论使得已搁置已久的基建计划又增加了不确定性，引起钢铁行业相关业者的焦虑。更长远来说，投行Stifel还认为政府关门可能会使得网络安全、IT等从业人员，未来不愿再为联邦政府工作。

2019-01-11 09:48 来源：侨报网