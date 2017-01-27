6个新春旅行地｜??愿你已经在路上…

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提前祝你们新春快乐

希望你已经在路上…

或是读完这「6个新春旅行地」

计划某年某月的某一天启程

01. 太浩湖

Tahoe South, California

位于加州与内华达州边界的太浩湖，湖面纯净湛蓝，四周被山峰环绕，像一颗镶嵌在山脉中的蓝宝石！它脱俗的美能让人忘记尘嚣。春夏秋来，可以划皮艇；冬天时，当霜雪映衬着湛蓝湖水与秀丽山脉，美得尤为纯净。

太浩湖的冬季约长达8个月，冬天时，这颗蓝宝石??就成了白雪天地，也成了滑雪者的堂。太浩湖的滑雪场都属世界级标准，你可以轻松找到适合自己的那条雪道。而且太浩湖一年里有300多天是晴天！为滑雪者提供了超棒的自然条件。不会滑雪的可以在雪地里打个滚，或选择小马雪橇，顺便手握一杯热可可，拥抱太浩湖的悠哉暖冬。

02. 凯西米

Kissimmee, Florida

新年的团聚时刻，全家人一起出行大概是最温馨的选择了！何况又是到气候温暖、充满欢乐气氛的凯西米。假期时和家人一起来High一把，留下美好的回忆，是种幸福！超级爱热气球??????，日出前登上热气球，缓缓飞向空中，看金色暖阳在天边慢慢升起，照亮整个大地，能开启一天的好心情！

坐完热气球，可以去距离凯西米咫尺之遥的华特迪斯尼（Walt Disney World Resort），大小朋友都要来这里释放自己的童心。PS: 别错过迪斯尼内模拟好莱坞的“日落大道”，街上的大多布景和商店都很有趣。喜欢海洋生物的小伙伴还可以到奥兰多海洋世界（Sea World Orlando）探索各种热带鸟类、乌龟、短吻鳄…

Walt Disney▲

Orlando Sea World▲

03. 休斯顿

Houston, Texas

春晚对于????来说应该是年夜饭时最重要的那道“菜”了。春节期间来休斯顿，还可以看????美国春晚－－超级碗（Super Bowl）这个美国国家橄榄球联盟的年度冠军决赛，在每年一月最后一个星期或二月的第一个星期举行牵动着每一个美国人的心！比赛当天，超级碗的收视率真是相当的高，开场/中场休息时，还有流行歌手穿插表演。来休斯顿看美国春晚——超级碗吧！

除了超级碗，休斯顿的室内体育场丰田中心（Toyota Center，是NBA休斯顿火箭队的主场。NBA/火箭队狂热粉，这一站，你岂能错过。而休斯敦艺术博物馆（The Museum of Fine Arts）是德州最老的博物馆，以西方展品为主，也囊括了东方、非洲和美洲印第安人的文化。喜欢艺术的你还能在雕塑公园（Sculpture Park）里看到罗丹（Rodin）等大师的作品。此外，兼具科学与趣味的休斯顿太空中心（Space Center Houston）是学霸的爱，美国航天火箭/飞机的控制基本都在此完成。PS: 参观时可以踏上小火车进入宇航中心，见证奇妙的太空世界。

Toyota Center▲

The Museum of Fine Arts▲

Space Center▲


04. 白沙国家纪念碑

White Sand National Monument, New Mexico

冬天看白雪看腻味了？来看广阔的白沙！白沙国家纪念碑（White Sands National Monument）极为罕见的纯白沙丘，不同于普通沙丘，它由极度柔软的石膏沙组成，巨大的白色波浪覆盖近300英里的沙漠。当你看见这里的天地苍茫，会感叹造物主的神奇力量。这里还有个神奇现象：生活于此的许多小动物为自我保护也都变为了白色。

时间充足的话，就北上，可以选择来圣罗莎（Santa Rosa）的大蓝洞（Blue Hole）大胆的开启你的新年旅程——跳水！这个天然铃铛形状的水潭，深度约24.3米，常年恒温在61摄氏度，水质清澈的惊人！Tip: 不想跳水/潜水的人可以包机去看蓝洞，很是震撼；喜欢热气球的还可以选择阿尔伯克基（Albuquerque）逛上一圈，看热气球飞天的梦幻美！这里每年都会举办世界上最大的热气球盛事——阿尔伯克基国际气球节。这两处离白沙纪念碑都不愿，约3个多小时的路程。

Blue Hole▲

Albuquerque▲

05. 罗德岛

Rhode Island

忙碌了整年，该暂别喧闹城市，找一个安静的地方，好好休息放松。来罗德岛，它有东部的沉稳大气，也有东部的安静平和。威克福德港（Wickford Harbor）水畔的威克福德村（Wickford Village）是一座沧桑感十足的繁华村庄它向世人展示了一个世纪甚至更久以前的新英格兰的风貌，18世纪的建筑，如教堂、庭园、海港等，让你一瞥美国早期历史。来这里，看看来往的船只，在咖啡馆喝一杯咖啡，都透露着静谧的气息。

也可以来看看Beavertail灯塔，它于1856年建造，至今仍是罗德岛上最重要的灯塔之一，也是全美排行第三的最古老灯塔。记得看灯塔博物馆，可以了解博物馆的历史，还要登灯顶眺望。如果带学生一起旅行，还可以来常春藤联名校——布朗大学（Brown University）看看，建立于1764年的它是美国第七古老的大学。在如画般的红砖校园里漫步，感受顶级学府的魅力，为学霸之路打好基石。此外，罗德岛还是美国富人扎堆地，豪宅满岛，最具代表性的一幢就是听涛山庄（The Breakers），背靠大海，欧式风的建筑富丽堂皇，奢华至极。

Beavertail Lighthouse▲

Brown University▲

The Breakers▲

06. 圣塔莫妮卡

Santa Monica, California

海滨城市圣塔莫妮卡，永远都是活力满满地样子。湛蓝的海水与天空连成片阳光洒在海面上，海水波光粼粼；洒在海边的游乐场，让正在玩耍的小伴嘴角都要忍不住上扬连续辛苦工作一年的你，值得来这个美丽海岸，尽情放松自己。闲着就晃悠到主街（Main Street）感受这个魅力街区，点上一杯咖啡，坐在路边，看人来人往，放空自己，也是好不惬意。

Santa Monica Beach▲

Main Street▲

值得一提的是：全球闻名的格莱美奖 （Grammy Awards)）今年2月12日即将在洛杉矶举办！这可是是不容错过的音乐盛典。颁奖地点在斯台普斯中心（Staples Center），洛杉矶到圣塔莫妮卡也就半小时不到，你懂得！爱音乐的你赶紧来感受这里的音浪～

Pic Courtesy of Staples Center/Bernstein Associates▲

 

 

 

 

来源：美国国家旅游局

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