6个新春旅行地｜??愿你已经在路上…

新春快乐！ 提前祝你们 希望你已经在路上… 或是读完这「6个新春旅行地」 计划某年某月的某一天启程

01. 太浩湖

Tahoe South, California

位于加州与内华达州边界的太浩湖，湖面纯净湛蓝，四周被山峰环绕，像一颗镶嵌在山脉中的蓝宝石！它脱俗的美能让人忘记尘嚣。春夏秋来，可以划皮艇；冬天时，当霜雪映衬着湛蓝湖水与秀丽山脉，美得尤为纯净。

太浩湖的冬季约长达8个月，冬天时，这颗蓝宝石??就成了白雪天地，也成了滑雪者的堂。太浩湖的滑雪场都属世界级标准，你可以轻松找到适合自己的那条雪道。而且太浩湖一年里有300多天是晴天！为滑雪者提供了超棒的自然条件。不会滑雪的可以在雪地里打个滚，或选择小马雪橇，顺便手握一杯热可可，拥抱太浩湖的悠哉暖冬。

02. 凯西米

Kissimmee, Florida

新年的团聚时刻，全家人一起出行大概是最温馨的选择了！何况又是到气候温暖、充满欢乐气氛的凯西米。假期时和家人一起来High一把，留下美好的回忆，是种幸福！超级爱热气球??????，日出前登上热气球，缓缓飞向空中，看金色暖阳在天边慢慢升起，照亮整个大地，能开启一天的好心情！

坐完热气球，可以去距离凯西米咫尺之遥的华特迪斯尼（Walt Disney World Resort），大小朋友都要来这里释放自己的童心。PS: 别错过迪斯尼内模拟好莱坞的“日落大道”，街上的大多布景和商店都很有趣。喜欢海洋生物的小伙伴还可以到奥兰多海洋世界（Sea World Orlando）探索各种热带鸟类、乌龟、短吻鳄…

Walt Disney▲

Orlando Sea World▲

03. 休斯顿

Houston, Texas

春晚对于????来说应该是年夜饭时最重要的那道“菜”了。春节期间来休斯顿，还可以看????美国春晚－－超级碗（Super Bowl）！这个美国国家橄榄球联盟的年度冠军决赛，在每年一月最后一个星期或二月的第一个星期举行，牵动着每一个美国人的心！比赛当天，超级碗的收视率真是相当的高，开场/中场休息时，还有流行歌手穿插表演。来休斯顿看美国春晚——超级碗吧！

除了超级碗，休斯顿的室内体育场丰田中心（Toyota Center），是NBA休斯顿火箭队的主场。NBA/火箭队狂热粉，这一站，你岂能错过。而休斯敦艺术博物馆（The Museum of Fine Arts）是德州最老的博物馆，以西方展品为主，也囊括了东方、非洲和美洲印第安人的文化。喜欢艺术的你还能在雕塑公园（Sculpture Park）里看到罗丹（Rodin）等大师的作品。此外，兼具科学与趣味的休斯顿太空中心（Space Center Houston）是学霸的爱，美国航天火箭/飞机的控制基本都在此完成。PS: 参观时可以踏上小火车进入宇航中心，见证奇妙的太空世界。

Toyota Center▲

The Museum of Fine Arts▲

Space Center▲





04. 白沙国家纪念碑

White Sand National Monument, New Mexico

冬天看白雪看腻味了？来看广阔的白沙！白沙国家纪念碑（White Sands National Monument）极为罕见的纯白沙丘，不同于普通沙丘，它由极度柔软的石膏沙组成，巨大的白色波浪覆盖近300英里的沙漠。当你看见这里的天地苍茫，会感叹造物主的神奇力量。这里还有个神奇现象：生活于此的许多小动物为自我保护也都变为了白色。

时间充足的话，就北上，可以选择来圣罗莎（Santa Rosa）的大蓝洞（Blue Hole），大胆的开启你的新年旅程——跳水！这个天然铃铛形状的水潭，深度约24.3米，常年恒温在61摄氏度，水质清澈的惊人！Tip: 不想跳水/潜水的人可以包机去看蓝洞，很是震撼；喜欢热气球的还可以选择到阿尔伯克基（Albuquerque）逛上一圈，看热气球飞天的梦幻美！这里每年都会举办世界上最大的热气球盛事——阿尔伯克基国际气球节。这两处离白沙纪念碑都不愿，约3个多小时的路程。

Blue Hole▲

Albuquerque▲

05. 罗德岛

Rhode Island

忙碌了整年，该暂别喧闹城市，找一个安静的地方，好好休息放松。来罗德岛，它有东部的沉稳大气，也有东部的安静平和。威克福德港（Wickford Harbor）水畔的威克福德村（Wickford Village）是一座沧桑感十足的繁华村庄，它向世人展示了一个世纪甚至更久以前的新英格兰的风貌，18世纪的建筑，如教堂、庭园、海港等，让你一瞥美国早期历史。来这里，看看来往的船只，在咖啡馆喝一杯咖啡，都透露着静谧的气息。

也可以来看看Beavertail灯塔，它于1856年建造，至今仍是罗德岛上最重要的灯塔之一，也是全美排行第三的最古老灯塔。记得看灯塔博物馆，可以了解博物馆的历史，还要登灯顶眺望。如果带学生一起旅行，还可以来常春藤联名校——布朗大学（Brown University）看看，建立于1764年的它是美国第七古老的大学。在如画般的红砖校园里漫步，感受顶级学府的魅力，为学霸之路打好基石。此外，罗德岛还是美国富人扎堆地，豪宅满岛，最具代表性的一幢就是听涛山庄（The Breakers），背靠大海，欧式风的建筑富丽堂皇，奢华至极。

Beavertail Lighthouse▲

Brown University▲

The Breakers▲

06. 圣塔莫妮卡

Santa Monica, California

海滨城市圣塔莫妮卡，永远都是活力满满地样子。湛蓝的海水与天空连成片，阳光洒在海面上，海水波光粼粼；洒在海边的游乐场，让正在玩耍的小伴嘴角都要忍不住上扬。连续辛苦工作一年的你，值得来这个美丽海岸，尽情放松自己。闲着就晃悠到主街（Main Street）感受这个魅力街区，点上一杯咖啡，坐在路边，看人来人往，放空自己，也是好不惬意。

Santa Monica Beach▲

Main Street▲

值得一提的是：全球闻名的格莱美奖 （Grammy Awards)）今年2月12日即将在洛杉矶举办！这可是是不容错过的音乐盛典。颁奖地点在斯台普斯中心（Staples Center），洛杉矶到圣塔莫妮卡也就半小时不到，你懂得！爱音乐的你赶紧来感受这里的音浪～

Pic Courtesy of Staples Center/Bernstein Associates▲

来源：美国国家旅游局