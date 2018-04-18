6岁少年遇险用Siri报警却未能获救，我们该如何用手机求救？

你有没有想象过，如果有一天你被困在某个地方，没法触碰手机，该怎么自救？

上周，俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati, OH)的一名少年凯尔·普拉许(Kyle Plush)就遇到了这种情况，聪明的他使用了苹果手机的Siri拨打911求救，令人遗憾的是最终并没有成功得到救治。

据腾讯新闻报道，16岁的少年凯尔放学后去车上拿放置在后备箱的网球拍，车后排座椅突然向后倒了下来，他被牢牢卡在座椅和后备箱区域之间，无法动弹。

由于当时凯尔无法够到手机，下午3点14分凯尔激活Siri拨打911报警电话。

“救命，救命，救命，救命。”凯尔对接线员说。接着他尖叫了一声：“救命。”

据华盛顿邮报报道，在录音中可以发现凯尔呼吸苦难，重复地请求帮助，每个词之间只有短暂的停顿，努力呼吸。接线员反复地询问他的位置。

凯尔说：“我听不到你说话。我极度需要帮助……我就要死了。”

“救命。”凯尔又说了一遍，电话忽然中断。

据爱范儿报道，电话持续了2分56秒后断开，接线员试图回拨电话，但没有被转至语音邮件。

据华盛顿邮报报道，根据辛辛那提警局的一份声明，5分钟以后，下午3点21分，警方搜索了位于Red Bank路上的私立学校的附近位置，没有发现少年凯尔。

3点35分，男孩第二次拨打 911。在这通电话里男孩说明了自己车的品牌和型号。

我可能没有多少时间了，如果我死了请告诉我妈妈我爱他。”凯尔接着说：“这不是一个玩笑。这不是一个玩笑。我被困在七山学院二年级停车场的金色本田奥德赛面包车里，请马上派人来。我快死了。”

而这次的接线员将这通电话当做了恶作剧，没有通报。

3点44分，汉密斯顿县的一名警察从七山打电话给紧急通讯中心，表示自己在停车场有查到一辆面包车，但没有发现不对劲的地方。

据华盛顿邮报报道，将近6个小时以后，男孩的父亲在车上发现了儿子，报警后没有抢救成功。

警察在现场(图片来源：路透社视频截图)