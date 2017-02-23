66岁之前退休？这三点后果请慎重考虑

许多在职人士希望得到提前退休的机会。据估计，近一半的美国人在63岁时就不再工作。主要原因是因为人们可以在62岁时开始申请社会保障，所以人们认为这是一个很好的退休契机。

当然，提前退休有很多的好处，您能够在相对年轻的时候，有机会享受更多的闲暇时间，同时离开了每日工作的压力。但提前退休并不一定是个好主意。以下有三个原因，建议人们考虑等到66岁以后再退休。

1.你的社会保障福利会降低

据今日美国报道，您的社会保障福利金是根据您35年的收入计算的。一旦您的基本福利金额确定，您实际上有能力提高或降低该数字，具体取决于您首次申请社会保障金的时间。等到您完全达到退休年龄的好处是：您的福利不会减少； 相反，您还会得到全额社会保障福利。另一方面，提前提交社会保障金的申请，将降低您社会保险的金额。

怎样计算退休年龄取决于您的出生的年份。对于一般的工作人员来说，这个年龄是66岁，但是具体的计算方式还有些不同。以下表格就是您有资格得到全额社会保障福利的具体年限：

早日退休会让您失去多少钱呢？提前三年退休的话你会失去全部保险金额的6.67%，提前一年的话，会失去5%。如果您在66岁以后退休，您每月得到的社会保障金额为2,000美元，而如果您在62岁申请社会保障金的话，您每月只能得到1,500美元。如果你把退休年龄推迟到66岁以后，社会保障金还可以每年增加8%；等到70岁退休的话，您每月能得到到2,640美元。

2. 你要为退休以后的生活准备更多的积蓄

根据Transamerica的统计数字，美国的退休人员的平均储蓄额为119,000美元。乍看起来这似乎是一个体面的金额，但是当你考虑到人们的寿命越来越长的事实，它实际上呈现的是一个非常惨淡的财务状况。

在20年的退休生活中，119,000美元只能给你每年5,950美元的收入，即每个月496美元的收入。即使你考虑到社会保障福利，对于今天的退休人士，是每月平均为1360美元，合计起来每月仍然只有1,856美元，每年22,272美元，以支付你全部的生活费用。考虑到退休人员预计每年有超过40%的退休金将用于医疗保健，余下的金额可能使您在财务上捉襟见肘，您还要负担住房、交通、水电费和食物等费用。

66岁之前退休的问题是，这不仅减少了工作年数，而且还增加了有限的储蓄所需要支付的年数。当然，如果你有很多存款，并有足够的钱，能够舒适地度过退休的年份，那么您肯定应该考虑提早退休。但是，如果你的储蓄不多，提前退休可能对您的财务状况是一个很大的伤害。

3.退休的生活会让您感到无聊

许多人盼望提早退休，由此可以享受到自由而闲暇的时光。但是太多的休闲时间并不一定给您带来更多的闲逸。根据经济事务研究所的报告，退休人员比工作人员患抑郁症的几率会增加40%。一项来自俄勒冈州立大学的新研究发现，虽然65岁以后退休可能延长你的工作时间，但是提早退休可能会导致过早死亡。

事实上，你退休得越早，你就越需要富有创意地安排你的时间，如果你没有足够的积蓄来支持这样的生活方式，你可能很快就会厌倦那种枯燥的生活。事实上，在最近的TD Ameritrade的一项研究中，10%的退休人士表示，他们希望回去工作，以逃避无聊的退休后的生活。如果你有足够的体力能保持工作到66岁，那么继续工作可以帮助您在老年时代保持健康的身心。

总之，虽然提前退休适合一些人，但是对大多数人来说，此举并不是一个最佳的选择。在您兴高采烈地提出永久辞职之前，请考虑一下提前退休可能带来的后果。是否可以再多工作几年，在您的鸡窝里再多放入几枚金蛋，增加储蓄，并保持长久的身心健康？

来源：侨报网