8月全美至少93人命丧“大规模枪击事件” 特朗普这样表态！

得克萨斯州一个月内发生两次严重枪击案，特朗普总统9月1日承诺，他将与国会两党议员合作，免让人民“再受大规模枪击威胁”。但特朗普同时强调，在维护公众安全的同时，必须兼顾宪法给予拥枪者的权利。他表明，即使加强对购枪者的背景审查，也不可能“完全消除”大规模枪击事件。

得州枪手在15个地点滥射行凶

香港中通社报道，同一天，据联合早报网报道，美国国土安全部代部长麦卡伦南接受媒体采访时披露，国土安全部今年4月设立了新部门，专门应对暴力与预防恐怖活动，并把焦点放在国内恐怖主义包括因种族动机引发的极端暴力行为。他表示，美国联邦政府已把造成严重人员伤亡的大规模枪击案视为国土安全威胁。

8月31日，得克萨斯州敖德萨市发生枪击事件。敖德萨市政府9月1日在一份声明中说，枪击事件共造成包括枪手在内的8人死亡。警方确认枪手为36岁的当地居民阿托尔。当局相信枪手是独自作案，但对于枪手的犯案动机与原因，目前尚无明确答案。

据美媒报道，白人男子阿托尔持攻击性步枪，在得州密德兰和敖德萨两市至少15处地点行凶，造成7人死亡、至少22人受伤。

报道称，警方获报后全力缉拿嫌犯，双方展开混乱的飞车追逐，枪手最终在一间电影院前遭警方击毙。若枪手进入拥挤的影城滥开枪，后果不堪设想。

警方表示，阿托尔在行凶前曾驾车左转而未打方向灯遭警员拦查，但他未停车且加速逃逸。随后他又劫持了一辆邮车并杀害了司机，之后持AR-15步枪无差别射击他人，还试图袭警。阿托尔在至少15个地点滥射，这些地点包括公路、购物中心和汽车商场等，死者年纪介于15岁到57岁之间。

根据目击者用手机录下的影片显示，阿托尔驾驶的邮车在敖德萨一间影城外，高速冲撞一辆警车。随后，警方与枪手之间爆发枪战，警方上前包抄幷击毙在车内的枪手。

敖德萨警察局长格尔克说：“这起案件与过往情况相异的是，活跃嫌犯机动性很高，这是截然不同的特殊情况。”

当地官员受访时说，阿托尔行凶当天早上，遭原隶属的卡车公司开除。但当局强调，尚未查出明显的行凶动机。格尔克说：“目前还没有明确答案说明犯案动机或理由，但我们非常确定嫌犯独自犯案。”

警方表示，尚不清楚阿托尔是否合法购枪，过去10年来，也有嫌犯持同型攻击性步枪作案，如拉斯维加斯的乡村音乐节枪击案、得州萨瑟兰泉第一浸信会枪击案、佛州奥兰多夜店枪击案，以及8月发生在俄亥俄州代顿市酒吧外枪击案。

攻击性武器在1994年到2004年遭禁，且为全国保守派呼吁控枪的中心议题。格尔克表示，阿托尔有前科，2001年8月在麦克伦郡被刑事指控非法侵入和逃避缉捕。

美国网站统计：8月全美至少93人在“大规模枪击事件”中丧生

另据中新社报道，美国“大规模枪击事件”追踪网站“Mass Shooting Tracker”的最新数据显示，在8月份，美国至少93人在“大规模枪击事件”中丧生。

“Mass Shooting Tracker”网站分别列出了每一起“大规模枪击事件”死亡和受伤人数，并标注新闻来源。该网站数据显示，今年美国已有至少403人在“大规模枪击事件”中命丧枪口。

《纽约时报》报道称，8月份，得克萨斯州的枪击事件最为严重。8月3日，埃尔帕索的沃尔玛超市发生严重枪击事件，造成22人死亡。得克萨斯州敖德萨市政府9月1日表示，8月31日在该市发生的枪击事件共造成包括枪手在内的8人死亡。

另外一起严重枪击事件发生在俄亥俄州。8月4日，该州的代顿市发生枪击事件，造成包括1名枪手在内的10人死亡。

一连串的枪支暴力事件引发美国关于枪支管制更为激烈的争论。当地时间8月17日，包括华盛顿在内的美国多地民众举行反对枪支暴力的集会，要求联邦政府推动新的枪支管制立法，避免枪支泛滥引起的伤亡事件再度发生。

目前，“大规模枪击事件”仍没有一个公认的定义，包括“Mass Shooting Tracker”在内的非营利机构较为常用的统计标准是：不包括枪手在内，同一地点枪击事件死伤人数超过4人。

2019-09-02 03:15 来源：侨报网综合