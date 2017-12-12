AI就要掌控世界了？绝对没你想得那么快！

AI 已经成为美丽的泡沫了吗？

是不是每天都可以听到关于人工智能发展的令人振奋的消息？是不是时刻觉得人类就要被 AI 掌控了？可是，为什么听起来那么厉害的人工智能机器到现在还没有主宰人们的生活呢？

许多重要的技术进步使得公众，政客，和投资人逐步相信类人机器智能即将到来。但是，一份最新研究报告通过研究各个行业的实际进展指出，这一 AI 信仰并没有根据。而这一发现也可以帮助我们真正分析，接下来的一段时间内， AI 将会如何影响经济和就业市场。

“没有人可以否认在过去的几年内，许多领域有了一些重大突破，” Erik Brynjolfsson，一位 MIT 管理学院的教授，也是这份报告的起草者之一这样说道, “但是离普遍的人工智能运用还有很长的一段路要走。”

Brynjolfsson 指出，在图像分类和声音识别领域的一些显著突破，虽然计算机在训练之下可以完成这些任务，但是一旦任务的性质稍有改变或者它们看见一些完全陌生的信息，它们仍然无法自动适应。

这一报告是一项长期项目，AI Index 的其中一个部分。这一项目旨在将人工智能的发展进程数量化，并指出哪些方面人们需要特别的注意。其他相关的作者有：斯坦福大学教授 Yoav Shoham, SRI 的研究院 Raymond Perrault, OpenAI 的政策主管 Jack Clark,和 AI Index 的项目主任 Calvin LeGassick。

Brynjolfsson 也是 MIT 数字经济研究项目的负责人，这个项目旨在了解 AI 与机器人对于经济和社会的真实影响。

Brynjolfsson 认为，这一份新报告对于相关的经济调查有着重要意义。“在这个报告之后，人们可以进一步地去询问究竟这些科技发展如何影响了科技和就业，”他这样说道。

这份报告也使用了数个不同的模型来衡量现阶段的 AI 大爆炸，包括和 AI 相关的工作岗位数量大幅增长，以 AI 为核心的创业企业的爆发，和主要的几个开源AI 项目的贡献者人数。它也记录了具体领域中的里程碑事件，尤其是在图像处理，自然语言理解等方面。

通过和顶尖 AI 专家的采访，这一报告也尝试分辨出仍然亟待发展的领域。而对于数量的大量需求和 AI 仍无法自主举一反三地看待问题是报告指出的主要问题。

如果机器还未能实现我们所期望那般的智能，那么我们是否需要反思这对于已经如此大量倚靠这一概念的科技产业来说意味着什么？

“很明显，现在有一个 AI 泡沫，” Michael Wooldridge，牛津大学计算机系领导人之一这样写道，“这份报告给我提出了一个问题，那就是这个泡沫将会如何破灭，是像 1996-2001 年互联网泡沫那样突然爆发，还是逐步地回归理性？什么时候它会破灭呢？而在那之后，我们还剩下什么呢？”

来源：MIT Technology Review。