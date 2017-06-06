Amazon购物 省钱必修大法

毫无疑问，Amazon.com是一个最好的在线购物网站，但凡想买什么，在它那儿都可以找得到，而且价格便宜。不仅如此，了解一些购物秘籍还可有机会省下更多的钱。

1 Subscibe & Save服务

如果你定期从Amazon购买一些日常用品，如卫生纸和休闲食品等的话，那么建议注册Amazon网站的Subscribe & Save，这个程序可以根据客户设定的周期定时免费发货，并给予一定的折扣。客户还可根据自己的喜好随时取消这一服务。

2 注册免费Amazon Prime

客户可注册一个月的Amazon Prime免费试用，它可以享受免费的2天送货服务。但要切记，在到期前一定取消这一服务，否则会被收取99元的年费。

3 成为Amazon Mom会员

加入Amazon Mom可以享受免费Prime会员资格及额外折扣，而且Amazon Mom并不是只有妈妈们才能加入，因为Amazon并不会对你的身份进行检查核实。

4 Amazon Gold Box全年限时促销

Amazon每日精选一款自营商品进行大幅度打折销售，部分折扣高达七五折！限时销售，Amazon精选，质量有保证，值得每日查看！

5 在Amazon Coupons页面查看即时折扣

Amazon Coupons是亚马逊网站优惠券的汇总，日常家居杂货、婴幼儿童用品、书籍数码、个人护理等品类的优惠券都有。只需点击“Clip Coupon”按钮，将所选商品添加到购物车，结账时会自动获得折扣。

6 购物并捐助慈善机构

在AmazonSmile下，消费者将可在购物的过程中选择自己心仪的慈善项目，在进行一系列的操作之后，其所购买商品价格的0.5%将被捐助到选定的慈善项目（上百万个慈善机构）中。

7 充分利用折扣跟踪网站

在Amazon出售的商品价格会上下浮动，camelcamelcamel.com和thetracktor.com这类网站会以邮件等方式通知消费者价格下降的信息。这些网站还提供大部分商品的历史价格，以帮助消费者确定购物时机。

8 Amazon Prime学生半价

作为穷学生可以申请Amazon Prime半年的两天送货上门免费服务，条件是需要一个有效的大学电子邮件地址。半年后如果不取消这一申请，会收取49元的费用。

9 从第三方购物 避免销售税

第三方卖家（即非亚马逊自营商品）会根据营业地方不同而不收取销售税。

10 通过Ebates访问Amazon

购物网站Ebates提供折扣码和现金返还，消费者通过Ebates访问Amazon进行购物，依据所购商品的种类可获得3%至8%现金返还。

11 电视、手机差价返还

消费者一旦发现在Amazon上购买的电视或手机价格比其他零售商高，在发货14日内可要求退还差价。

12 使用价格比较浏览器插件

在Amazon出售的商品的价格并不是最低的，有时是市面上零售价的两倍。安装一个价格检查插件，如InvisibleHand或PriceBlink，可查询到其他商家的订价。

13 购物车里的商品保留一到两天

有时Amazon会把消费者放在购物车内一到两天的商品进行促销。这一方法并不是百分百奏效效，但值得一试。

14 将硬币换成Amazon礼卡

通常硬币兑换机会收取一定的费用，但如果不要求换成现金而是Amazon礼卡，则是免费的。礼卡可实时在网上使用。

15 选择慢递服务 获取购物积分

选择免费慢递服务的Amazon Prime会员可通过邮件获得一定金额的购物代金券。

16 Amazon Outlet新品折扣

像传统直销店一样，亚马逊也会推出新品促销活动，折扣一般为30%左右。

17 旧商品换礼品卡

某些旧商品，如平板电脑、手机、DVD光盘、光盘、教材和视频游戏等可换取Amazon的礼品卡。尽管不会拿到实际的现金，但考虑到在这一网站上可购得任何商品，即使是礼品卡也是不错的。

18 购物7天内价格下降可索要差价

在亚马逊购物，如果7天后发现所购商品价格下降，可以申请退还差价。这项优惠不包括第三方供应商在亚马逊的销售行为。

19 在MyHabit购买名牌商品

MyHabit是Amazon专门为限时销售打造的时尚购物网站。该网站每天从太平洋时间上午9:00点/美国东部标准时间中午12:00点开始进行限时销售，持续72小时。折扣商品包括女性、男性、儿童服装及配件以及家居、玩具、书籍和美容产品等。

20 预订其他商品 享受add-on优惠

Amazon每天都会出售无数的 “add-on” 商品，意思是说价格非常划算，基本没有利润。这些商品包括卫生纸、维生素和洗浴用品等。唯一的问题是，消费者必须消费超过25元才能享受这一优惠。不过，可以预先订购其他商品凑单，超过25美元，就没问题了。

21 残次商品无需退货

在Amazon购买的商品出现质量问题，最好立即联系客服人员。多数情况下，消费者可得到全额退款，或另发新货，旧货无需返还。通过Amazon购买的商品通常第二天发货，第三方自营产品需两到三个工作日。

22 Kindle电子书和Android应用程序优惠

Amazon每天都会公布Kindle电子书一周内的优惠信息。同时，如果消费者安装了Amazon App Store，还可获得免费的Android应用程序。

23 在其他国家购买便宜的教科书

其他国家的亚马逊网站可能会廉价出售你所需要的价格昂贵的大学教材，版本通常是英文的，但有时页码或章节会略有不同。

24 与家人共用Amazon Prime

Amazon允许Amazon Prime会员和最多四位“家庭”成员共享免邮服务。

25 关注Warehouse Deals

部分开过箱、翻新过或有小损伤的二手商品将放在Warehouse Deals平台上面销售，价格非常优惠。同时对购买商品加运费超过2500元的消费者提供产品保证措施。

来源：侨报网