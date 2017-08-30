Amazon is changing Whole Foods at the speed of Silicon Valley

【TechWeb报道】8月29日消息，据国外媒体报道，亚马逊公司（Amazon.com Inc.）的一些全食品畅销产品周一在完成收购后的第一天，完成了高达43%的降价，当时全球食品市场总额达到137亿美元。

全食品包括香蕉，大棕色鸡蛋，鲑鱼，鳄梨，小甜菜，杏仁油以及其他杂货的价格都有所下降。

随着对有机食品超市全食公司（Whole Foods）的收购，亚马逊（Amazon）公司开始对销售领域进行整合，已在这家美国最受欢迎的有机食品超市促销智能音箱亚马逊Echo。

亚马逊上周表示，当交易结束时，将降低价格。“全食”（Natural Foods），其天然和有机产品通常为高价格。Bankrate.com高级经济分析师马克·汉克里克（Mark Hamrick）表示：“令人印象深刻的是，他们将很快执行定价策略。”预计美国，加拿大和英国的470家全食品商店将会有更多的商品降价，而全食品公司表示降价不是暂时的。

亚马逊的标志性定价是一种激进的定价方法，它已经通过美国6,100亿美元的杂货业产生了冲击波。预期经营利润薄弱的竞争，连锁超市将面临进一步的压力，要保持价格下降，加强忠诚度计划，或者将购物者的风险降至全食。

星期一亚马逊对手杂货商的股票再次下跌。克罗格公司的股价下滑至21.72美元，今年迄今已下滑37%。Sprouts Farmers Markets公司下跌9.7%至19.72美元。 Supervalu公司下跌2.2%至19.76美元。亚马逊股价上涨至946.02美元。

亚马逊也计划在全美食品方面进一步降低其亚马逊优惠价格，并提供其他店内优惠。

亚马逊已经在全食品商店销售其Echo和Echo Dot语音辅助设备，作为整合两家公司的计划的一部分。