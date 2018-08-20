李盈《还起去》 小说简介

(圣路易才女作家李盈新作长篇小说《还起去》即将在圣路易时报连载，敬请期待…)

圣路易 李盈

我的新小说《还起去》写完了。请教了一些专家朋友，改写了几次，我想可以和更多的朋友见面，得到更多的赐教反馈。特别感谢圣路易时报给我这个交流的平台。

一

《还起去》书名与它的姐妹篇《何异飘飘》一样，是取自杜甫的《燕子来舟中作》。全书分八章，八十五小结，分别用同一首诗的 益沾巾、穿花贴水、暂语船樯、故园社日、还起去 词句为每章标题。

如果说《何异飘飘 》讲的是上个世纪初老一辈华侨在动乱中身不由己的飘泊，那么《还起去》讲的是中国新一代留美学生自己选择的飘泊。第一部《何异飘飘》中，女主人翁白冰雪的祖母因遭命运诅咒而远嫁‘飘’出国，冰雪的母亲因太平洋战争而逃难‘飘’回国，冰雪为自由求学计划‘飘’出中国，时间跨越了近百年。

第二部《还起去》则通过计算机智能科学家、业余攀岩高手大卫爬山落崖弥留间的意识回流，以及大卫自己创研的智能文学家小黑冰的智能作品，追忆了大卫寻觅失踪的妻子白冰雪的历程。从911现场的烟火废墟，找到映虚池归零墓园的地狱隧道；从物华天宝的东岸都市学府，找到壮丽凄美的大西南荒漠；最后一次，大卫失足落崖，还没等到搜山救他的人来，就飞天起去了， 留下了一個能寫他们的故事的智能文学家小黑冰… 时间跨越三十载

没有战争年代的血肉相搏， 但情感生命的心魂相撕是一样的惨烈。追求与失落、漂泊与孤独、忘卻與記憶、沉迷与挣扎、独立与分享、自由与循序、生与死、爱与性、 等等…都融汇在琐碎现实的生活细节以及时时刻刻的细微感触中。困难一点一滴的克服，生命一时一刻地体验， 情感一丝一缕的释放。这些留美学生的生命何异飘飘？她们穿花贴水，漂泊寻觅，有多少泪溢沾巾？她们聚社日、怀故园，即便都是暂语船樯，即便最后还是要飞起离去，这个生命过程依然美轮美奂，魅力无穷。而和平时代科技智能的发展，又让生命过程增添了几许奇幻与神秘。

小说的主要线索是白冰雪和大卫的内心冲突、感情离合。 主要的侧线索是，计算机科学家和他创造的智能文学家 ‘小黑冰’的关系变化， 用这条线索让智能飞尘钻进人的内心深处和意识流程，展示即景联想和回忆、连锁回忆、回忆中的回忆等。

我认为写留学生知识分子， 只写生活细节未免流于肤浅。在内心和自己较劲是知识分子的特征， 也是本书的主要冲突。含蓄、细腻、情感丰富也是知识分子的重要特征， 所以，小说除了意识流，还采用一些象征比拟手法、抒情文字、工笔写景。比如，寻觅挚爱象征着追寻人生真谛，冰雪的前男友和现男友象征着过去和现实、故国和居住国， 红唇儿象征着欲望，乳房象征着母爱，等等。 在叙事时间上，小说遵循人物的内心意识流的顺序，倒叙跳叙，循环流动，让结构和文字也成了内容和人物特征本身。

《还起去》是献给勤奋坚韧一代留学生移民知识分子的，它不是一部过目流水的轻娱乐故事，小说祈求与读者，慢享细读，共同思考，共同再创。

二

写长篇小说是一个孤独的创作过程，在此我要特别感谢好友和专家的鼓励和支持。

叶之桦是我厦大中文系的同学和闺蜜，她是国内成功的剧评专家，戏剧、电影和电视剧的编导。退休前是厦门作协和文联的负责人：

1. 你的写作没有功利性，文字如美泉流出。因此我非常想看。我觉得你用杜甫这首诗很好的。让这部小说有了中国情调，有了脱俗的味道，又有了诗的感觉…我喜欢你的作品，把细微的心理变化表达得很好。大结构，艺术写法，人物个性都很成功。 我很喜欢你这种新写法。

2. 小说内容非常丰富，你所表达的思想与情感非常多，能够理出来，写出来非常不容易。需要很大的经历和功力，所以我非常期待。我对你小说中的虚构也非常感兴趣，白冰雪和大卫的感情离合。爱情小说是永远有人读的，爱情很美…在你的小说里，处处流露着良善与自责，流露着爱和真诚，这是非常可贵的，很美。

柴海涛是我厦大中文系的同班同学，是班上公认的文学大才子，拥有经济管理博士学位。虽然从政多年，身居国家部委要职，仍然吟诗作词出书，难能可贵：

《还起去》是一部精品，很奇幻的感觉。要很认真读才能体会到作者倾注的真情，有的时候亦真亦幻。

（一）这是一部给知识分子读的小说，我觉得80年代赴美留学年轻人读了都会有所触动。因为真实体现了那时留学生出国后普遍性的迷茫和奋斗，以及逐渐融入当地主流社会的心理过程，许多细节描写，具有普遍意义。

（二）对美国东、中、西部风光的描写非常棒，壮丽、瑰丽、绮丽，异域色彩，精彩绝伦，如对西南部荒漠的描写，非亲历而不能为。小说对细节的把控和描绘也是令人称道的，比如独立日女儿思嘉丢了的情节、观赏，冰雪的心理描述、男女情爱的诗意表达等等，既温婉又生动，往往让读者陷入其中不能自拔。

（ 三）小说以智能机器人作者小蓝雪、小黑冰的作品“穿花贴水”、“暂语船樯”、“故园社日”为叙事链条，取自杜甫诗句，与作者上部作品《何异飘飘》起承转合，浓烈地透露出漂泊安身、甘苦哀乐的人生主题。

（四）智能作家的情节设计和叙述结构很奇幻。把作者计算机专业的知识融化在小说里，有意无意、信手拈来地透露出专业的意味。比如有关“记忆道德器禁止检索读解无意识记忆”的人工智能伦理规范，以及关于“电子飞尘”的描述等等，读来生动有趣。

（五）小说结尾以川普当选，抗议游行结束，戛然而止，干脆利落，回味无穷。结尾隐含新一代中国留学生融入美国主流社会，以及对公平正义的追求和思考，提升了小说的思想高度。

陈辉是我的中文系同班同学，是个大才女。1977年高考的时候，她是福建省作文状元，退休前在北京的文学和经济杂志任编辑。

1. 我觉得小说总体上达到了你在主题表达中所设定的目标。作为一部庞大的作品，你能够驾驭的这么好，我感到很佩服。白雪冰是我孰悉的，你所写的留学生活却是我陌生的，我随着白冰雪走进她的环境，她的内心和她的成长过程，仿佛也经历了一次洗礼。我相信这是一部了不起的作品。

2. 你对文字的驾驭，对文学背景的深刻把握和运用也让我惊叹。比如你对金英子外表的描述文字不多，但我似乎却活生生地看见一个这样的女子立在我眼前。

3. 冰雪和大卫的感情都很强烈，我在阅读中有时不得不停顿下来，因为我害怕心脏会承受不了那样的情感。好几次我都不得不停下来，深呼几口气。这是作品的优点抑是不足? 我无法判断,我只能告诉你我的感受。

4. 它是一部有史诗感觉的平凡人的历史，我读到了你，读到了我们同代人留学生的心灵史，真的很好。还有，对于不同文化的差异和冲突描写很细致入微，很到位。