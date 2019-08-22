一份奖学金 引领年轻华裔认识历史

旧金山湾区传统侨团分地缘性会馆，血缘性团体，以及利益性工商会，都有着光荣的爱国传统，以支持社区，服务侨胞，扶助慈善团体，并起到繁荣华埠经济作用，驻美台山宁阳总会馆可以说是包含血缘性团体的地缘性会馆的代表者。

宁阳总会馆简略

驻美台山宁阳总会馆的台山先贤，都是中国广东省珠江三角洲台山地区，他们飘洋过海来到美国，寻找工作来支持他们在中国的家庭，为了与自己乡亲交流，互相帮助，先贤们于1854年成立台山宁阳总会馆，目前正在使用中的天后庙街41号会所，是在1906年旧金山大地震及大火灾之后，在1907年重建。

通过每个姓氏侨团的慷慨解囊，积累足够的资金购买了几处房产，产生的收入用来支持会馆日常运作和慈善事业，而奖学金也是慈善事业其中之一项，除了奖学金，会馆还向东华医院、中文学校、非牟利社区服务机构等捐赠大量资金，还为救援美国和中国的自然灾害地区做出了贡献。

为尊敬祖先和先贤，照顾好下一代的需要，总会馆花费数百万元开发和经营两个墓地，这是一个永久安葬成员的地方。所有的一切在社区均获得极高的赞誉，每个人的付出都受到赞扬和尊敬。

近年来，总会馆为了让年青一代华裔了解和认识华人历史，决议每年举办作文比赛，希望学子们通过作文来深入学习、了解中国城和华人移民史。

8月初，宁阳总会馆举办一年一度的奖学金颁发典礼，多位学生代表在典礼上，代表获奖学生发表感言，

获得前三名的学生与宁阳主席、商董合照。侨报记者陈勇青摄

四位学生获作文优秀奖。侨报记者陈勇青摄

获奖感言 –华工促美西发展

虽然今天在美国可以在几个小时内从东海岸来到西海岸，但同样的旅程曾经需要几个月才能完成。

如今，美国火车运载大量货物的旅客，频繁来往于东、西海岸，这一切如果没有华工建设美国太平洋铁路上的努力，将不会像今天这样。

1861年美国内战爆发时，西部扩张运动如火如荼。但是这一旅程并不容易。不管是通过陆路或海上，人们要花上几个月的时间才能从东海岸到达西海岸的加州。因此，人们想要一条连接东海岸和西海岸的太平洋铁路，以便更有效地向西进发。

1862年，国会通过一系列法案，授权建设一条连接东西方的横贯美国大陆的铁路。然而，一个新的问题出现了。联合太平洋铁路公司和中央太平洋铁路公司都需要数千名工人来完成这项工程。到1850年，由于淘金热，大量中国人已经在加州生活，尽管两家公司都急需工人，但由于加州淘金热引发的反华情绪，两家公司都不愿雇佣中国移民。但是中国人的能力，很快让公司认为华工比其他族裔工人是优越性。到1867年，中太平洋公司华裔员工已占90%以上。

尽管工资比白人低，工作待遇也很差，但华工每天都冒着生命危险，在寒冷的冬天和炎热的夏天从事繁重的劳动。中央太平洋公司负责铺设穿越内华达山脉的铁路，华工承担最危险的工作，内华达山脉隧道的开挖和爆破工作显示华人祖先不屈不挠的精神，在修筑横贯大陆铁路的过程中，3000多名华工为之付出生命。

感到可悲的是，随着加州的发展和工业化，出现了反华情绪，1882年的《排华法案》也是由嫉妒而产生的，在接下来的90年里，旅居美国的中国人与歧视不断作斗争，最终赢得在各行各业的发展机会。今天，她打算在加州大学伯克利分校继续深造的研究。

获奖学生朗读得奖文章。侨报记者陈勇青摄

获奖感言 – Michelle Fong——在歧视的挑战中生存

英国在第一次鸦片战争(1839-1842)中打败中国后，中国经历经济困难、饥荒和农民起义。因此，许多中国人从中国逃难，经过拥挤不堪、疾病缠身的旅程，来到旧金山，希望在新的土地上找到黄金和机遇。然而，生活在这片陌生的土地上也带来了新的挑战。为了应对他们所面对的歧视，旧金山的华人融入当地的社会，中华总会馆为他们提供了政治和社会支持。

1865年开始修建横贯大陆的铁路时的中国移民劳工，愿意工作更长的时间来换取微薄的工资，相对爱尔兰工人的工资的一半或三分之二。

1869年横贯大陆的铁路完工后，华工转向农业、家政和餐饮业工作。随着中国人在这些方面的成功，美国主流视他们为不受欢迎的竞争对手，并于1882年制定《排华法案》(Chinese Exclusion Act)，将他们排除社会之外。并限制中国城的范围，但中国人凭着智慧，在中国城（唐人街）创造了一个由房屋、商业、餐馆和寺庙组成的社区，这里给他们一个较为安全的地方，而当时美国并不喜欢中国城的故事，类似各大侨团、社团、慈善团体（包括宁阳总会馆）为新移民提供经济援助，成为反对歧视的力量，并积极联同六大会馆成立中华总会馆，随后在移民权益、慈善等方面做出巨大贡献。因为第一批中国移民不顾歧视，坚持不懈，为后代的发展奠定基础，使今天在旧金山的华裔能够在充满活力和多元文化的地区（中国城、日落区和列治文区）生根发芽，让许多华裔美国家庭继续坚持面对失业、中产阶级化和种族歧视。

Michelle Fong。侨报记者陈勇青摄

获奖感言 – Connel Liu——天使岛的印记

旧金山华人的历史是一个充满机遇、逆境和希望的历史。中国城（唐人街）的文化遗产和活力仍然生机勃勃。历史和现代交织出一幅令人惊叹画作，并继续塑造着其居民和后代的生活。

源于加州淘金热潮，1850年后，大量中国人移居旧金山并在此扎根，，留下可怜的家人在家乡，中国移民在新世界寻求机会，并愿意为低工资的工作而付出，因此引起美国其他族裔的不满，认为中国人抢走他们的工作机会。

1906年旧金山发生的大地震及由此引发的大火灾，对旧金山华人历史也起到了至关重要的作用。大火中，这座城市的出生证明和移民记录都毁于一旦，许多中国移民利用这个机会表示他们的美国公民身份，使他们能够申请家人来美国和他们团聚。然而，团聚的可能性并没有保护他们免受《排华法案》(Chinese Exclusion Act)的伤害，地震发生后数年后的1910年，抵达旧金山的中国移民必须在天使岛(Angel Island)的移民拘留所接受处理。与东海岸的爱丽丝岛(Ellis Island)相比，天使岛或许对中国人歧视更为激烈，因为爱丽丝岛的本意是欢迎人们来到美国，而天使岛的目的是将中国人拒之门外，许多抵达该拘留所的移民，都在恶劣的条件下生活数周、数月甚至数年，才被批准或拒绝入境。

在旧金山华人历史中，天使岛仍保留着这段艰难时期的遗迹，在那里人们可以看到被拘留的中国人留在木墙上的悲愤诗句。如今，天使岛已成为一个国家公园，它痛苦地提醒人们，几代中国移民在此付出的巨大牺牲。

华人移民历史，以及现今华裔在旧金山所经历的一切，都证明华裔的韧性和智慧。她感到自豪的是，旧金山新一代华人正在反思他们的传统，每一个里程碑都是在尊重过去和感恩先贤贡献的基础上取得。中华文化保持着强大的生命力，并在中国移民和子孙后代的集体回忆中留下印记。

获奖学生Connel Liu与父母合照。侨报记者陈勇青摄

获奖感言 – Nguy Henry——不负先贤 续写历史

“向机会之国进发!”数以百万计的中国移民为寻找财富，离乡别井，冒着一切风险就是为了追求财富和幸福。随着不少成功的故事传回家乡，农民和商人纷纷涌向港口，寻找穿越太平洋的方法。这些人几乎不知道通往财富的道路并不像故事里说的那么容易。

当父亲和儿子们兴奋地梦想着在美国发家致富时，很少有人能触摸到美国的土地。只有少数人能承担得起跨越太平洋的旅程所带来的一切风险，甚至很少的人能在这段艰难的旅程中幸存下来。面对晕船、缺乏营养的食物和疾病，只有少数人能在跨越海洋的六周航行中幸存下来。在经历了数周的孤独和折磨后，进入美国旧金山湾的天使岛移民拘留所(Angel Island Immigration Station)和东海岸的“爱丽丝岛”(Ellis Island)。

移民拘留所严格限制中国移民入境，对他们进行审讯，向他们提出刁钻的问题，如果答案不正确，他们将被直接送往另一个返回中国的船上，对于那些能够到达传说中充满机遇土地的幸运儿，很多人发现在家乡听到的故事并不真实。许多美国人占了中国人的便宜，迫使他们接受低工资或危险的工作，某些法律强行使他们家庭分离，而另一些法律剥夺他们的权益，如：禁止白人女性嫁给中国男性，种族歧视在许多城市盛行，美国人对华裔移民“抢走工作”感到愤怒。在1871年的大屠杀中，超过500名美国人袭击洛杉矶的唐人街，居住在当地的中国居民或被枪打死、或被绞死和被抢劫。悲剧发生后，没有一个肇事者被判有罪，对许多移民来说，美国没有机会，那是一片充满种族主义和恐怖的土地。但即使面临严重的歧视和死亡，许多移民仍然生活在美国，他们开始组织起来，互相协作，创造出紧密团结的社区“唐人街”。大约4000名中国人冒着严寒和恶劣的工作条件建造著名的横贯东西两岸铁路的太平洋段。中国人一点一点地同种族主义作斗争，并最终取得今天的成就，这是由于华人先祖先贤们不屈不挠的坚毅意志和拼搏精神，他们为目前生活在这个国家的380万后代铺平道路，使华裔后代能够自由地追求自己的梦想。对华裔后代来说，他们的责任就是实现前辈们的梦想，续写华人在美国的历史。

Nguy Henry与家人合照。侨报记者陈勇青摄

2019-08-21 18:30 来源：金山在线