万人签名要求2020全美人口普查取消亚裔细分

虽然距离2020年还有点远，但距离2018年8月7日只有不到两周的时间了。8月7日，是美国商务部就其下属的美国人口普查局围绕“2020人口普查”样表及统计方法接受公众书面意见的截止日期。由于华裔社会中很多人对样表中设计的亚裔种族细分有着强烈的反对声音，眼看时限将至，多个社交平台上陆续出现了号召人们去表达意见的通知。或抵制、或支持，无论各人所持观点如何，眼下是他们表达观点的最佳机会。

根据regulation.gov上的介绍，商务部接受到的这些反馈意见将会被作为公共记录存档，在8月7日截止日期之后，所有内容将会完整、不加修改的发布在政府网站上供人们查阅。同时，是否公布评论者的姓名、住址等身份信息将取决于人们在提交评论时的意愿选择。

表达观点的渠道不止如此。反对亚裔细分的人还在change.org请愿网站发起了倡议，要求在人口普查表格里只设定亚裔/亚裔美国人（Asian/Asian American）这样的统一表述，而不是分出中国、越南、日本等诸多种族。截止记者发稿时，已有2万5千9百多人签名表示支持这一请愿。这份请愿将发给特朗普总统和其它350位政界要员。

近在眼前的时间节点并不只有8月7日这一个日期。更近的一个是本月底即7月31日，参与“2018人口普查测试”（2018 Census Test）的罗德岛州普罗维登斯县（Providence County）民众需要在此日期之前发出声音。为了让民众更方便的阐述观点，政府部门专门安排了庞大的多语种工作团队，交流语言包括英语、西班牙语、中文普通话、广东话、韩语、越南语、菲律宾塔加路语、阿拉伯语和俄语。

“2018人口普查测试”是围绕2020人口普查所做的最后准备工作。人口普查局在全美只选择了三个地方进行这一测试，其中普罗维登斯县的反馈截止日期是7月31日，另两处华盛顿州的皮尔斯县（Pierce County, Washington）和西弗吉尼亚州的布鲁菲尔德巴克莱橡树山地区（Bluefield-Beckley-Oak Hill, West Virginia）预计在今年8月份完成意见反馈。

美国的首次人口普查发生于1790年，当时的表格里只有包括户主姓名在内的6个问题。此后，人口普查每十年进行一次，除了可以满足人们对美国境内人口总数的好奇，更会对高达数千亿美元的联邦资金如何在各州及各社区之间划拨、美国国会众议院选区划分等重大事务具有基础性意义。2020年的人口普查日是4月1日。

2018-07-25 15:14 来源：侨报网