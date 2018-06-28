7月6日，在堪萨斯州Ottawaa市的卡内基艺术中心，将举办一场风格鲜明的油画作品展。

画展的主题为：《梦境的幽密空间》刘隼和《当东方遇见西方》徐红丽。两位旅美艺术家一共展出四十幅作品。

两位艺术家同为湖北美术学院的校友，赴美定居多年。既受到中国学院派严格的技巧训练，又吸收西方绘画与文化的熏陶，具备开阔的视野和东西方双重的文化底蕴。

艺术家刘隼，1991年毕业于湖北美院中国画系。2000年任武汉理工大学艺术与设计学院副教授，中国美协会员，美国油画协会会员。作品多次参加国家级美展并获奖。2007年移居美国中部的圣路易斯市。曾长期供职于史考特证券亚太部，任艺术创意设计师。

此次画展的主题为《梦境的幽密空间》，展出的作品为旅美十年来的油画创作，作品将东方的审美哲学和西方的绘画技巧融合在一起，画面反映出梦幻的超现实主义题材。作品通过屏风的镜像与隔断的内涵功能，在两维的画面中传达出多维时空的复杂概念，使得画面弥漫着一种惊心动魄的神秘和幽深惊悚的氛围。在凌厉多变的目光中反射细腻微妙的人性。并且运用大量的金银铂以及鸟类羽毛等拼贴手法。在灿烂辉煌的装饰效果中，透露出一丝阴森诡异的气息，从而让观众产生强烈的视觉冲击，具有鲜明东方特色的哥特主义风格。

此次《梦境的幽密空间》为主题的作品展，已经在美国多个城市举办过巡回展览。

艺术家徐红丽， 一位华人画家、书法家和平面设计师。她多年来在以上三个艺术领域不懈的追求，展示其特有的艺术风格和修养。1995年毕业于湖北美术学院，曾任东风汽车公司企业形象和广告策划。随后，她在上海成功的建立和经营自己独立的广告和营销产品设计公司。移居美国后，她曾在马里兰州的蓝象工作室进行视觉艺术深造。 2014年，她搬迁到大堪萨斯城地区，继续她的设计创作活动，并研究和探讨美国原住民艺术。

《当东方遇见西方》作品展是徐红丽从独特的视角来展示两种文化，可以看到徐红丽近年来的思考与沉淀。

这是两位画家的第二次合作展。将东西方艺术思维与技法在自身的融合后，一次重要的艺术总结。从不同的角度阐释东西方文化的冲撞与融合。

卡内基文化中心Carnegie Cultural Center是由美国著名钢铁巨头安德鲁.卡内基基金会成立的。卡内基大厦成为渥太华市文化中心，渥太华艺术理事会和渥太华铃木弦乐队的所在地，它被列在国家史迹名录上。

地址：卡内基艺术中心

Carnegie Cultural Center

501 S. Main St. Ottawa, KS 66067

时间：7月6日 6:00-9:00 pm 开幕酒会

展期：7月6日-7月26日

电话：1-202-834-6229