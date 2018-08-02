中国人移民美国恐将更加困难

特朗普上台一年半，美国国会两院在移民改革问题上没有什么进展，国会两院两党对移民改革方案争论不休，系统的移民改革似乎遥遥无期。特朗普为此采取的对策越来越明晰，就是加强对职业移民和亲属移民的严格审查。对希望移民美国的中国民众包括留学生来说，移民的道路变得更加困难。

H-1B签证是众多中国留学生移民美国的必经之路，留学生毕业后，有雇主为其申请H-1B工作签证，才能在美国工作生活，H-1B一次签3年，可以续签一次共6年，如果雇主愿意给受雇的留学生办绿卡，申请成功就可以移民美国。

除了金融危机爆发的那几年，H-1B签证一直供不应求，抽签制度就应运而生，按这几年的情况，大约只有三分之一的留学生可以在抽签中幸运抽中，2017年之前，抽中签的学生递交材料后，一般都能获得签证，三年后如果雇主需要延期，也很容易批准。但现在的情况不同了，首先是众多留学生申请被要求补件。报载据美国政策国家基金会的报告，特朗普上台第一年，2017年的第四季度被要求补件的申请案达到68.9%，被拒签者达22.4%，相较第三季度增幅达42%。而且，所有的H-1B工作签证延期申请，都要按重新申请一样递交材料和面谈。2016年，H-1B签证通过率约90%，2017年下降到不足60%。

H-1B签证的要求越来越严，不仅薪金有较高的门槛，所学专业与工作是否符合也有严格要求。例如有的留学生学数学和统计，申请做商业分析师的工作签证就被以专业与工作不符的理由拒绝，这在过去是很少见的。越来越多的留学生被拒绝，移民美国的希望破灭，引起很多关于美国是否欢迎国际留学生留美的疑虑。显然，这是以特朗普“美国优先”的原则，加强审查处理涉及职业移民的问题。

几年前，投资移民被认为是有钱人移民美国的捷径，但现在情况也有很大变化，近年来其他各国申请人数的增加以及其他原因，中国申请者的份额被大幅减少。且有人计算按目前进度，2016年申请的案子，要排至少10年。当然这种计算方式不一定对，但排期变长是大趋势，这样的情况令很多投资者焦虑不安，尤其是那些为孩子申请绿卡的投资移民者，漫长的排期可能使子女排到时已经超龄不能领取绿卡。

近日，有450名中国投资者向华盛顿联邦法院提起“签证排期诉讼”，指美国国务院EB-5投资移民签证的计算方式违反移民法。提起诉讼者指美国政府是将投资人和配偶子女一起计入年度配额，导致中国投资移民排期变长，他们认为应该将投资者及亲属分在同一签证个体内，简言之，就是一个家庭只使用一个配额，而不是每个人都使用一个配额。这样的诉讼估计很难成功，因为政府发放绿卡一个配额就是一张绿卡，职业移民的其他项目例如EB-2等也是同样的规定。

中国留学生移民美国的主要途径H-1B工作签证遇到严审；本来是移民美国的最佳捷径EB-5，却让众多焦虑的中国投资者对美国政府发起诉讼；很多放弃投资移民转向L-1（跨国公司管理人员）签证再申请绿卡的途径，也遇到EB-1（杰出人才、教授及学者、公司高管等）出现排期，也需要等待较长的时间，中国留学生和投资者移民美国越来越难，就是亲属移民，在涉及领取福利问题上审查也越来越严格。这些都显示特朗普对非法移民问题的严厉立场也开始逐渐出现在合法移民问题上。这种趋势会令来自中国的移民减少，未来对华人群体的构成和发展也会产生影响。

（作者系华人评论人士）

2018-07-30 00:56 来源：侨报 作者：一 娴