中国公民入境美国注意事项

【圣路易时报讯】近期，部分媒体上出现个别中国公民在入境美国时因护照丢失、签证过期、未如实填写海关申报单、携带违禁品、在美实际居留目的与签证类型不符(如持F1签证却在美非法打工)等原因而被美国海关执法人员拒绝入境的报道。中国驻美国使、领馆提醒广大中国公民在赴美旅行前，认真了解美国出入境法规并注意以下事项：

一、请提前准备好有效护照及签证，建议同时携带申请签证时提供的资料复印件。海关执法人员有时会要求您出示上述材料，并对您的入境目的、停留时间等进行询问，请如实回答。

二、认真填写海关申报单。如果填写有困难，可请航空公司工作人员或家人、朋友协助填写，避免因疏忽漏报、错报而导致入境受阻。

三、排队等候通过海关时，请保持安静，尽量不要左顾右盼、大声喧哗、多次变更队列、使用手机等，避免给海关执法人员留下不良印象，进而引发不必要的误会。

四、根据美国法律，美国海关执法人员有权对所有入境人员(包括美国公民)进行检查，查验其国籍、入境目的和携带物品，包括箱包、电子设备、汽车等。美边境执法部门检查权限不受美宪法第四修正案约束，无须事先申请搜查令。申请入境的非美国公民在接受入境检查时无要求会见律师或代理人的权利，除非该申请人面临刑事调查并被羁押。一般而言，当事人在现场享有的不具争议的合法权益仅限于投诉、要求翻译协助和拒绝签字等。如当事人认为执法人员存在不正当执法行为或歧视性做法，请妥善保存相关证据，并可当面要求向其上级投诉。如执法人员在入境检查时就涉嫌刑事犯罪对当事人展开调查，当事人原则上可立即要求聘请律师。

五、如海关执法人员对入境者的入境目的或所持证件有所怀疑，入境者需要到二次检查区做进一步的检查和面谈。需要注意的是，持有效美国签证并不能保证您有权进入美国，海关执法人员拥有准许您入境的最终决定权。与现场执法人员做法理争论对解决入境受阻无益，甚至会导致事态恶化。建议您客观、理性回答执法人员的询问。

六、如对美方执法过程不满，可采取以下途径维护自身权益：

(一)商执法人员撤回入境申请，如获准，可能避免留下被拒入境及遣返的记录。

(二)如认为执法人员存在不正当执法行为或歧视性做法，可向美国国土安全部海关和边境保护局(U.S.Customs and Border Protection) 投诉。网址：https://help.cbp.gov/app/forms/complaint。

(三)如认为自身民事权利及自由受到侵犯，可向美国国土安全部民事权利和自由办公室(Office for Civil Rights and Civil Liberties)投诉。网址：https://www.dhs.gov/office-civil-rights-and-civil-liberties。

(四)可就被拒入境等造成的损失向美国国土安全部旅客赔偿调查计划(Traveler Redness Inquiry Program)申请赔偿。网址：https://www.dhs.gov/dhs-trip。

(五)提起诉讼。

您也可以在美执法人员同意的情况下与中国驻美国使、领馆联系。中国驻美国使领馆将尽力维护您的合法权益，但无法保证您一定能进入美国。

驻芝加哥总领馆：312-8059838

驻美国使馆：202-4952215，202-4952216(工作时间)，202-2975697(非工作时间)

驻纽约总领馆：212-6953125

驻旧金山总领馆：415-8525924(工作时间)，415-2168525(非工作时间)

驻洛杉矶总领馆：213-8078008，213-8078086(工作时间)，213-7983368(非工作时间)

驻休斯敦总领馆：713-5219215

(中国驻芝总领馆–May 03, 2017,08:58)