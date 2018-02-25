中国大陆移民在美现状调查

据美国《侨报》报道，美国人口普查局的数据显示，美国华人人口已达452万，华人是美国亚裔中最大的族群。

华盛顿移民政策研究所发布的《中国人在美国》移民研究报告显示，中国移民在美国，是继墨西哥人和印度人之后的第三大移民团体。根据人口普查局的社区调查数据，2016年，美国的中国大陆移民总数量达到212万，这意味着从1980年以后美国的中国大陆移民增长了5倍。

纽约旧金山洛杉矶中国大陆移民最多

根据统计数据，大多数来自中国大陆的移民定居在加州和纽约州，居住在加州的中国大陆移民占中国大陆移民总数的31%，居住在纽约州的中国大陆移民占全美中国大陆移民总数的的20%。

最受中国大陆移民亲睐的四个县分别是加州的洛杉矶县、纽约的皇后县、纽约的国王县和加州的旧金山县。这四个县的中国大陆移民人数约占美国中国大陆移民总数的28%。中国大陆移民选择居住地以大城市为主，44%的中国大陆移民居住在纽约、旧金山和洛杉矶这三大都会区。

六成人英语水平有限

和出生在他国的移民整体相比较，中国大陆移民不太精通英语的比例较高，而且在家中不说英语的人也甚多。2016年，5岁以上中国大陆移民中有61%的人被报道英语水平有限，即讲的英语不够“熟练”，而出生在他国的移民中只有49%的人被报道英语水平有限。大约有10%的中国移民在家中只说英语，而在所有移民中在家说英语的百分比是16%。

教育程度远远高于其他国家移民

和出生在他国的移民及美国本土出生人士相比较，中国大陆移民往往有更高的受教育程度。2016年，25岁以上的中国大陆移民近一半拥有学士学位或更高的学位，而在所有移民中只有30%的人拥有学士或更高的学位，美国本土出生的人中有32%拥有学士学位或更高的学位。27%的中国大陆移民拥有硕士以上学位，而所有移民中只有13%的人拥有硕士以上学位，美国本土出生的人中有12%的人拥有硕士以上的学位。

中国移民受教育程度较高与他们移民美国的渠道密切相连，1987年赴美的中国人大多在中国接受过高等教育，一大批中国人在美国获得硕士、博士学位后，进入科技、教育等领域。

而H-1B签证的发放，又使在美国接受过大学教育的中国人能够申请绿卡，获得身份。中国是美国外国留学生的最大生源国，根据国际教育研究所得统计，在2015-2016学年，中国在美国高等院校就读的留学生人数有329000人，43%的中国留学生是学习科学、技术、工程和数学。2016财年，在获得H-1B签证身份的外国人中，9%的人是中国人。

中国大陆移民年龄偏大

和出生在他国的移民及美国本土出生人士相比较，中国大陆移民年龄偏大。中国大陆移民的中位年龄为44岁，美国本土出生人士中位年龄为36岁。在2016年，76%的中国大陆移民在工作年龄内(18-64岁)，17%的人年龄在65岁以上，18岁以下的占7%。相比之下，美国所有外来移民中79%的人在工作年龄内，15%的人年龄在65岁以上，6%的人年龄在18岁以下。与此同时，美国本土出生人士有59%的人在工作年龄内，15%的人年龄在65岁以上，26%的人年龄在18岁以下。

中国大陆移民参加工作的比例，略低于所有移民和美国本土出生人口。2016年，16岁以上的中国大陆移民中有58%的人有工作，而所有移民中有工作的人占比66%，美国本土出生人口有工作的人占比62%。

五成移民从事管理、商业等职业

在职业方面，51%的中国大陆移民从事管理、商业、科学和艺术职业，而所有外来移民从事这类职业的比例为32%，美国本土出生人口从事这类职业的比例为39%。22%的中国大陆移民从事服务类职业，而所有外来移民从事这类职业的比例为24%，美国本土出生人口从事这类职业的比例为17%。17%的中国大陆移民从事销售和办公室文员职业，而所有外来移民从事这类职业的比例也为17%，美国本土出生人口从事这类职业的比例为25%。3%的中国大陆移民从事自然资源、建筑和维护职业，而所有外来移民从事这类职业的比例为13%，美国本土出生人口从事这类职业的比例为8%。7%的中国大陆移民从事制造、运输职业，而所有外来移民从事这类职业的比例为15%，美国本土出生人口从事这类职业的比例为12%。

51%的人已归化成为美国公民

2016年，在212万中国大陆移民中，51%的人已经归化成为美国公民，而所有出生在他国的移民归化入籍的人数比例为49%。相较于所有外国移民，近期进入美国的中国大陆移民比例较大。根据统计数据，44%的中国大陆移民是在2000年前进入美国的，而所有外国移民中有55%的人是在2000年前进入美国的。25%的中国大陆移民是在2000至2009年间进入美国的，而所有外国移民中有27%的人是在2000至2009年间进入美国的。31%的中国大陆移民是在2010年后进入美国的，而所有外国移民中有19%的人是在2010年后进入美国的。

2015年，30%的中国大陆移民通过职业移民申请绿卡，而所有出生在他国的移民通过职业移民申请绿卡的比例为14%。20%的中国大陆移民通过美国公民的直系亲属移民途径申请绿卡，与所有出生在他国的移民通过职业移民申请绿卡的比例相当。37%的中国大陆移民通过亲属移民途径申请绿卡，而所有出生在他国的移民通过亲属移民申请绿卡的比例高达44%。

家庭年中位收入为56000美元

与总体移民和美国本土出生人口相比，中国大陆移民家庭的中位收入居中间状态。2016年，中国大陆移民家庭的中位收入为56000美元，所有移民家庭的中位收入为54000美元，美国本土出生家庭的中位收入为58000美元。2016年，13%的中国大陆移民生活在贫困中，略低于所有移民中贫困人口15%的比例，而美国本土出生人口中贫困人口比例只有9%。

医保方面，有9%的中国大陆移民没有医保，这一数据低于其他国家出生的移民20%的人没有医保的比例，但高于美国本土出生人士7%的人无医保的比例。中国移民更喜欢购买私人医疗保险，在有医保的中国移民中67%的人购买的是私人医疗保险，虽然高于所有移民56%的人购买私人医疗保险的比例，但仍低于的美国本土出生人士70%的人购买私人医疗保险的比例。

背景资料

在历史上中国人到美国有两个移民潮：第一波从1850年代到1880年代，直到联邦法律限制中国移民才停止；随着中美关系正常化，和美国与中国移民政策的变化，第二波移民潮从1970年代末持续到现在。可以说从19世纪起至今，中国人移民美国经历了大的变迁。而值得一提的是，不论如何变迁，美国依旧是中国人最喜欢移民的国家。

与19世纪中国移民不同，1970年以后的中国大陆移民以技术移民为主体，中国现在是美国高等教育的主要外国生源国，中国人在美国获得的H-1B工作签证数量仅次于印度，名列第二位。中国人也是EB-5投资移民的主体，2015年EB-5投资移民申请者中90%为中国人。