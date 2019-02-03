中国春节“空城”排行榜出炉 看看入围十强的是哪些城市？

中国春节“空城”指数最高的十大城市名单近日出炉，根据腾讯地图、腾讯位置服务发布的《2019春节出行预测大数据报告》，春节“空城”指数最高的十大城市，分别是深圳、东莞、北京、上海、苏州、广州、杭州、郑州、成都、佛山。

据《每日经济新闻》报道，在这十大城市中，有四个城市位于珠三角，分别是深圳、东莞、广州、佛山；有三个城市位于长三角，分别是上海、苏州、杭州。京津冀区域仅有北京一城，中部区域仅有郑州一城，西部区域仅有成都一城。

这种格局，与人口流动的大趋势可谓相互契合，与中国的区域经济格局也相互映照。

深圳空城指数最高，并不令人意外。深圳本来就是个外来人口之城，短短40年间，从一个小渔村变身为人口上千万的国际大都市，这正是得益于“孔雀东南飞”的全中国人口大流动。

苏州超过广州，位列第五名。这与其作为外贸工业之城的地位相关。相比于广州向现代服务业的转型，苏州的工业增长依旧强势。

2018年，苏州规上工业总产值达到3.31万亿元（人民币，下同），仅次于上海的3.48万亿，位居全中国第二位。强大的工业，为苏州带来巨大的外来就业人口。

同时，广州作为春节南向的最大旅游目的地之一，温暖气候、花城年味吸引了大量反向春运的人群，这让广州的空城指数有所降低。

相比而言，郑州、成都跻身空城指数前十，更具信号意义。这说明新一线城市的吸引力正在扩大，一边承接来自于一线城市的回流人口，另一边通过强省会战略不断吸纳省内的流动人口。

除了郑州和成都之外，武汉、西安、长沙、合肥等城市，也会逐渐上演这一幕。

据《新财富》杂志报道，春节空城指数，是个反向指标。春节空城越严重，恰恰说明外来人口越多，经济活力、城市吸引力就越强。相反，凡是春节拥堵加剧、限号限行不停、商场影院一座难求的城市，人口外流就越大。

具体而言，近年来，中国人口流动出现四大趋势：

其一，一线城市出现分化。2017年和2018年，北京上海人口连续两年降低，这是城市主动抽疏中心城区人口和产业升级的因素所致，并不代表人口吸引力下降。

与此同时，广州深圳人口吸纳力进一步扩大，2017年，深圳常住人口增加61.99万，广州常住人口增加45.49万，双双位于全中国前列，一线城市的优势仍旧无与伦比。

其二，强二线城市人口吸纳力增强。苏州、杭州、郑州、成都等二线城市进入全中国空城指数十强，这说明强二线城市在人口竞争中越来越具有优势。

尤其是随着强省会战略的推进，加上抢人大战的刺激效应，二线城市将会获得源源不断的人口增量。

其三，大城市群效应越来越突出。未来城市之间的竞争，必然是城市群之间的竞争。哪个城市群辐射力最强，就能吸纳最多的人口。这方面，珠三角和长三角遥遥领先，京津冀次之，其他城市群还有待孵化。

其四，三四线城市的人口外流还会加速。一是经济周期变化，三四线经济缺乏长远预期，产业吸纳力越来越弱，人口会持续外流。二是高铁等交通设施的完善，让城市之间的距离缩短，这反过来加速部分三四线城市的人口外流。三是强省会、中心城市、城市群战略的推进，让资源越来越集中于中心城市，这对三四线显然不是好消息。

2019-02-03 00:24 来源：侨报网综合