中美间换汇风险高或被怀疑洗钱

由于中国缩紧向境外汇钱的政策，很多国人因为考虑到在国外美金不够用的问题而想与朋友或者熟人换汇，虽然方便有时却也存在着一定风险。

小袁现在在国内某一线城市生活，由于生意需要部分美金，小袁想到与在洛杉矶的朋友换汇一万美金，小袁通过支付宝和微信支付等方式将人民币转给了朋友，但由于小袁不在美国生活，且没有在美国银行开户，小袁决定让朋友将美金从朋友开户的大通银行（Chase Bank）转到她的香港账户里。

不料朋友最后临时出现状况，和小袁说，由于自己的是商业账户且之前被人转入了一笔来源不明的资金，现在账户已经被银行封掉，钱也被“冻”住了，所以无法将钱转给小袁，小袁多次问询事情的进展，即使事情已经过去了一个多月，而朋友给的答案依旧是钱取不出来。由于账户被冻结，负责他账户的银行工作人员也无能为力，所以只有等。

由于并不不了解美国的银行情况，小袁半信半疑，一直为此而苦恼着。记者了解到了小袁的情况后，咨询了大通银行的一位不便透露姓名的客服经理，他说：“Chase银行对钱的来源把控很严格，一旦发现钱的来源不明有洗钱的嫌疑，Chase银行会选择与客人解除合作关系。一般情况下，如果客人账户被冻结，银行并不会独吞客人的财产，而是选择以支票的形式在7到10个工作日内将账户里的钱退还给客人。”

2018-12-28 21:23 来源：侨报网