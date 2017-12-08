为梦想生请命 加州华裔众议员赵美心被抓罚款

华裔议员心系童年来美“非移”静坐施压国会 一小时后获释

【侨报记者12月7日华盛顿报道】12月6日，为了要求国会迅速行动，立法解决《童年入境暂缓递解法案》(DACA)的曾经受益者(也叫“梦想者”，dreamer)身份问题，大约200名民众在华盛顿国会山前举行大规模静坐示威活动。因为拒绝离开，180多人被逮捕，其中包括加州华裔众议员赵美心(Judy Chu)；还有一名被捕的众议员是来自伊利诺伊州的路易斯·古铁雷兹(Luis Guitierrez)也被逮捕。

根据全国广播公司(NBC)等主流媒体的报道，这次静坐示威活动有一些非裔、亚太裔的民权组织牵头，有大约200名民众参加。他们聚在国会山前，呼吁国会尽快行动，通过相关法案，永久解决因为特朗普废除DACA而可能失去在美资格的“梦想者”身份问题。抗议活动收集了30万个请愿签名，过后将送到两院领袖手中，表达诉求。警方因为示威者迟迟不愿散去而逮捕了180多个人，赵美心、古铁雷兹就在其中。他们在一小时后被释放。

赵美心办公室声明称，她被捕的原因是“拥挤、阻塞、妨碍”；除被捕一小时外，赵美心还被罚款。被释放后，赵美心本人发布声明，称示威的诉求就是让国会为新的“梦想法案”投票，为家庭、社区和经济作出正确选择。近几个月，赵美心作为国会亚太裔党团主席，已经多次组织新闻发布会，敦促国会尽快出台解决方案。

赵美心因触犯法规而须缴交罚款。资料图

特朗普于今年9月宣布废除DACA，并提出半年宽限期，要求国会提出解决方案，解决80万梦想者的去留问题。本周六(12月9日)预算就要到期，联邦政府再次面临“停摆”危机；民主党提出谈判的一项重要内容就是通过DACA的替代法案，让80万梦想者可以合法留在美国。但是共和党方面则认为只要在半年宽限期到达之前的2018年3月之前解决问题就可以了，现在的当务之急是通过预算。

来源：侨报网