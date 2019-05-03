亚太裔传统月 特朗普赞扬这位”中国移民的儿子”

4月30日，特朗普发布公告，宣布2019年亚太裔传统文化月的开启。特朗普在公告中特别表彰“中国移民的儿子”邝友良（Hiram Leong Fong），称“他在公共服务和创业精神方面的传奇将继续鼓励其他人实现美国梦”。

邝友良其人:

邝友良享有“美国华人参政先驱”之美称，曾任夏威夷州的国会议员，是华裔首位美国参议员，于2004年8月18日在檀香山病逝，享年97岁。

据中国侨网介绍，邝友良祖籍中国广东省，父亲从家乡移民至夏威夷，是社会最底层的甘蔗田工人。

1906年10月15日，邝友良出生在檀香山的贫民区，排行第七。由于家境贫寒，邝友良很小就开始挣钱贴补家用。邝友良自食其力挣学费，最终考上夏威夷大学。大学期间他坚持半工半读，仅仅3年，邝友良就以优异的成绩毕业。1930年他考入哈佛大学法学院，并获得法律学位。

1935年从哈佛毕业后，邝友良却因种族问题，没有找到一家愿意聘用他的律师事务所。后来他决心用自己的行动来反抗社会的不公。1938年，他和朋友三浦胜朗合伙建立了律师事务所——夏威夷第一家接收亚裔律师的事务所。由于亚裔后代鲜有机会上大学，所以事务所的员工从来没超过10个人。而就是从这个小小的律师事务所，走出了两个州议员、一个检察官、3个法官，当然，还有一个国会参议员。

1946年，邝友良开始尝试经商，他和朋友合伙买地建立了“城市市场购物中心”——为今后的邝氏企业打下坚实的基础。在短短十几年间，邝友良逐步成为夏威夷华侨首富。

邝友良其政:

1938年邝友良入选州议会。二战期间他加入美国空军，后以少校军衔退伍。

1944年退伍后，他重返夏威夷政坛，在州议会工作14年，担任议长6年。1959年，夏威夷正式成为美国第50个州，邝友良成为第一位华裔美国参议员。邝友良以他的沉着稳重、睿智仁义代表着夏威夷这个新的州的新气象，因此赢得了参议院成员的尊重，并连任3届。

身为共和党的他，在民主党主导的夏威夷州，赢得了人民的支持和尊敬，迄今仍是该州惟一的共和党籍参议员。在担任参议员期间，邝友良接触了5届美国总统，并成为尼克松的好朋友。邝友良也曾经参选美国总统，虽然票数低，但也曾记录在美国国会历史中。

亚太裔传统月中表彰过的华裔还有谁?

2019，特朗普在公告中表彰邝友良，称“他在公共服务和创业精神方面的传奇将继续鼓励其他人实现美国梦”。

侨报此前报道，2017年，特朗普曾表彰美国第一个华裔女飞行员张瑞芬（Katherine Sui Fun Cheung）。特朗普表示，1932 年，在美国飞行员中只有1%是女性的情况下，张瑞芬成为第一个拿到飞行执照的华裔美国女子，也成为女性飞行员组织的成员；为后来成千上万名女性飞向天空铺筑了道路。

亚太裔传统月

侨报此前报道，美国国会于1978年将5月前十天定为“亚太裔传统周”，以纪念亚裔的两个重要日子：1843年5月7日，来自日本的首名亚裔踏上美国领土；1869年5月10日，华人建成横跨东西两岸的太平洋铁路。2018年是“亚太裔传统月”诞生40周年的纪念之年。

1992年开始，由时任总统老布什（George H. W. Bush）签署法案，将“亚太裔传统周”延至整个五月，成为“亚太裔传统月”。自法案生效以来，每年5月，美国总统都要发表简要公告，宣布将这一年的5月定为亚太裔传统月。每一年的纪念庆祝活动侧重点也有所不同。

在每年的亚太裔传统月中，美国各级政府、机构团体往往要利用这一时机，对在各自工作岗位上做出杰出贡献的亚太裔人士提出表彰，并予以嘉奖。亚太裔传统月期间，许多地方官员都要举行各种形式的联谊庆祝活动，以体现多元文化，感谢亚太裔的贡献，增进各族裔之间的相互了解。