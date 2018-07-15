亚裔群体贫富太悬殊 高低收入相差十倍多

皮尤研究中心（Pew Research Center）周四公布的最新报告显示，虽然1970年至2016年间所有群体的收入不平等程度都有所增加，但亚裔的收入差距增幅最大。

据全国广播公司（NBC News）新闻台报道，亚裔和太平洋岛民目前是美国各族裔中收入最不平等的族群。政府的最新数据统计发现，前10%的亚裔和太平洋岛民的收入是后10%的人收入的10倍以上。

人口猛增

皮尤研究中心的报告指出，导致这一结果的部分原因是亚裔移民群体的影响。撰写该报告的首席研究员拉克什·赫合哈说：“当我们谈论亚裔时，我们谈论的是移民问题。我们要考虑亚裔群体中的人口多样性，比如越南战争后入境的难民、来美国与家庭团聚的人、以及那些高技术的人员和医护人员之间的收入区别。”

皮尤研究中心的报告显示，2000年至2015年，亚裔是在美国人口增长速度最快的群体，从2000年的1190万人口增加到了2015年的2040万，足足增长了72%。近年来，来自亚洲的新移民人数也远超世界其它地区移民的人数。据称，2015年，有37.4%的移民来自亚洲。

收入悬殊

1970年，亚裔和太平洋岛民的收入不平等程度是最低的，前10%的平均收入为6万8192美元，是后10%的平均收入（1万1270美元）的6.1倍。到了2016年，这一群体的收入差异位居全美榜首，前10%的平均收入为13万3529美元，是后10%（1万2478美元）的10.7倍。

可以肯定的是，亚裔和太平洋岛民的总体平均收入比其他群体更多，尽管该报告指出各个群体之间教育和收入都存在较大差异。例如，25岁及以上的印度裔有72%至少拥有学士学位，但只有9%的不丹裔拥有学士学位。

研究发现，2016年，亚裔和太平洋岛民收入中位数为5万1288美元，而白人为4万7958美元，非裔为3万1082美元，西语裔为3万400美元。尽管后10%的亚裔收入中位数为1万2478美元，比白人少17%，但收入前10%的亚裔和太平洋岛民的收入却高于白人、非裔和西语裔。

致力于改善低收入的亚裔和太平洋岛民生活质量的美籍亚太裔社区发展全国联盟（National Coalition of Asian Pacific American Community Development，CAPACD）执行主任阿尼亚尔指出，对于低收入的亚裔和太平洋岛民来说，尽管家庭收入的中位数有所上升，但贫困人数却“急剧增加”。

“虽然亚裔和太平洋岛民整体收入比较可观，但处于贫困线上的人却越来越多了，”她说。“收入靠前的‘模范少数族裔’拉高了整体的收入状况，妖魔化了最弱势群体的经济状况，使得我们更难为这些弱势群体提供资源和机会。”

2018-07-13 01:22 来源：侨报