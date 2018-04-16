从加州尔湾安置游民案看华人参政

南加州的大洛杉矶地区，游民问题严重。根据《洛杉矶时报》报道，2017年洛杉矶县有游民5.5万人，在全美仅次于纽约。临近洛杉矶县的橙县，近年游民数量不断增长，游民们的栖身地，从城市中心扩张至公园，桥梁下甚至干凅的河床上。今年1月，美国住房和城市发展部宣布拨款20亿美元，用于帮助解决游民问题，其中加州获得3.82亿，橙县圣塔安娜和安纳海姆获得2350万拨款，由此可见该地区的游民问题的严重性。

不久前，橙县政府在安纳海姆市的圣塔安娜河边，拆除了大量游民的帐篷区，同时选择在尔湾大公园南建游民收容中心，欲将橙县拆除的游民帐篷区的700 多位无家可归的流浪人口转移到尔湾市安置。这个决定引起了尔湾市包括华人在内市民的强烈不满。经过市民的一系列抗议，最终政府妥协，决定重新选择游民安置地。

游民问题在美国已经成为一个令当局十分头疼的社会问题。游民问题不仅仅是居所问题，还是涉及公共卫生和公共安全的问题。根据橙县警局的信息，政府近日在橙县圣塔安娜河边拆除的游民帐篷区，在清理时发现约14000支注射毒品的针管，数十吨垃圾。此外，游民人群中包括精神问题者、吸毒酗酒者、监狱人满释放的刑犯，包括性犯罪者等等。

橙县政府决定把这些游民安置在尔湾市，但遭到尔湾市民的强烈反对，这是可以理解的。在尔湾建游民区的地点，周边住宅区密集，还有许多学校运动场，包括华人在内的市民们不仅担忧影响公共卫生和安全，还尤其担心对少年儿童的影响。尔湾市是全美安全居住排名Top10以内的城市，被誉为加州的“科技海岸”，宜人的气候、优良的学区、理想的治安状况等因素都使其成为许多人特别是华人选择居住的地方。根据联邦人口普查局公布的数字，2015 年尔湾人口约有25.8万人。居民中有大约45%是亚裔，亚裔中华人占大多数。

华人积极参加了反对橙县政府将游民安置在尔湾的活动中，参加在市政府前的活动，组织义工发传单，向政府和民选官员表达民意：政府帮助游民是应该的，但同样也应该兼顾市民的利益，希望政府寻求合适的方案，从根本上解决问题，而不应罔顾市民的切身利益和意愿。

橙县政府最终接受了尔湾市民的民意表达，取消了原先的决定。但《洛杉矶时报》刊登了一篇题为“对抗游民，尔湾赢了但也为此付出代价” (In fighting homeless camp, Irvine’s Asians win, but at a cost) 的文章，文中批评参与抗议活动的市民，暗指参与主导的亚裔，对游民缺乏同情心，缺乏包容等等，被一部分华人认为给尔湾亚裔包括华人带来了负面影响。

有些华人因此感到困惑和不满，也有的努力撇清华人不是活动发起者和主导者。尔湾主流社会确实也积极参加了抗议活动，实际上是各族裔都积极参加了。其实，华人不必对主流媒体的评论感到不满，不管是谁发起和主导，关键是积极参政。就算是华人发起和主导，也是很正常，甚至是本就应该努力去做的事情。

过去华人沉默，没有人会注意到华人的利益，华人积极参政发出自己的声音，必然会引起注意，一方面是政治人物会因为选票而关注华人；另一方面，一些对华人不理解甚至有隐形歧视的人们，也会出现不满或敌视情绪。华人民众觉得有必要的话可以做些解释和回应，但不必太过介意。这是华人成长道路上的必修课，以平常心对待即可。

2018-04-16 00:46 来源：侨报 作者：一 娴，旅居洛杉矶的自由撰稿人