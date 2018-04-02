休士頓僑界集會支持台灣參與世衛大會

休士頓數十僑團31日下午於休士頓僑教中心聯合舉辦「支持台灣參與第71屆世界衛生大會（WHA）」記者會，並於會上發起簽名連署信，將送至美國衛生福利部部長阿查爾（Alex Azar），藉此呼籲國際社會及主流關注台灣參與世界衛生組織的基本權益。

除三位僑務委員甘幼蘋、張世勳、鄭金蘭外，還有休士頓中華公所、林西河堂、龍岡親義公所、台灣商會、世華工商婦女企管協會、休士頓台灣同鄉會、休士頓松年學院、休士頓僑界關懷救助協會、美南國建會、美南大專校友聯合會、休士頓客家會等數十位僑領、社團代表齊聚一堂，並聯合發表聲明，表示「全球健康安全，不能沒有台灣」，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣人民健康權益及健全全球防疫體系重要性，應邀請台灣參加世界衛生大會，健全全球防疫體系。

甘幼蘋提到，數十年來，台灣在全球醫療防疫以及援助醫療衛生工作上從未缺席，與世界各國並肩作戰，控制各種傳染疾病擴散，在國際醫療作出貢獻，受各國肯定。

張世勳表示，2018年是SARS防疫15周年，15年前全球因SARS爆發造成許多生命消逝，足見病毒傳染不分國界，只有國際成員共同攜手合作，才能在全球大規模疫情爆發時，將傷害減至最低，台灣不應被排除在世界衛生組織之外。

鄭金蘭則說，今年初，聯邦眾議院已經通過支持，協助台灣取得世界衛生大會觀察員資格，該案並將送交參議院討論；她表示，台灣在防止流行疾病和提供重要人道援助上有重大貢獻。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長陳家彥、休士頓僑教中心莊主任雅淑也到場支持。陳家彥表示，台灣是亞洲最早實施全民健保國家，健保涵蓋率高達99%，這經驗可能幫助許多國家，且台灣的醫療技術對國際社會也有相當貢獻。

陳家彥並分享發生在諾魯（Nauru）一則溫馨故事，日前台灣醫療團隊前往諾魯協助當地民眾，遇上一名生產困難婦人，該婦人前三胎都胎死腹中。當地醫療器材雖嚴重不足，但來自台灣的醫療團隊仍成功保住嬰兒，讓婦人相當感動，決定將新生兒取名為台灣（Taiwan）以紀念救命之恩。

莊雅淑表示，台灣自2009年起獲邀以觀察員身分參加世界衛生大會，向世界各國貢獻寶貴醫療經驗及技術，同時藉由世界衛生組織獲得即時防疫資訊，以對抗從其他地方爆發的嚴重傳染病。她表示，「健康是人權，防疫不該有國界」，健康議題不應受政治因素干擾，並感謝休士頓僑界發起這項支持台灣加入WHA活動。

來源: 休士頓世界日報