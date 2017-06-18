传播东方传奇文化 芝加哥亚洲艺术博物馆隆重开幕

6月17日，芝加哥华埠亚洲传统艺术博物馆在中国城26街新址盛大开幕。经过了一年的装修和设计之后，重新开幕的博物馆不仅面积是前博物馆旧址的三倍多，分为上下三层，被列出的展品也更加富有代表性与历史意义。开幕式齐聚芝加哥各界人士，现场还有中国传统舞狮节目助阵，热闹非凡。

亚洲传统艺术博物馆经营者梅英明表示，他是唐人街的第三代居民，但也是心系祖国的中华儿女，他希望这个博物馆能展示出第二代和第三代美国华裔们各个方面的故事，包括生活和艺术，也希望这个博物馆能让来自芝加哥和海外的游客能够更加了解亚洲艺术的辉煌历史。

此次开幕式展出的藏品除了有来自汉朝和唐代(公元前200年-公元900)的大型雕塑外，还有来自日本著名奥吉姆(ojime)珍藏的珠器，更有来自金赛艺术基金会(Kinsey Art Foundation)的独家收藏品。同时，还有许多古代玉石、青铜器、中国家具和中国出口的银器展示。

对于展品的种类，梅英明表示，他希望能保持每年两次的的更新速度，让更多具有亚洲艺术代表性的展品被参观者欣赏。值得一提的是，新开业的博物馆中，将有一个存放着约10000卷图书的研究性图书馆，一个纪念品店和一个媒体中心供参观者使用，这些设施在不久的将来都会慢慢对外开放。

开幕式上，慕名前来的访客接受采访时说道：“中国的历史简直令人无法相信，这么渊远流长，还这么的丰富有趣。这些展品中的任何一个都不可能出现在美国的历史上，这些作品是你们永远的骄傲”。

芝加哥侨报周末–Jun 17, 2017,20:14