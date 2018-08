全亚裔卡司《疯狂亚洲富豪》全美首映成功 周末票房突破二千五百二十万

圣路易亚裔社团 AACC、MAABA 响应全美同步总动员 包场AMC12电影院

【圣路易时报讯】全部演员阵容均为亚裔的《疯狂亚洲富豪》(Crazy Rich Asian)8月15日在全美各大剧院上映。

这是继25年前《喜福会》(Joy Luck Club)之后,再度以全亚裔演员阵容出现的好莱坞电影。

这部电影没上映之前就已经在亚裔观众中掀起热潮,尽管15日还是工作日,不少观众已经按耐不住前往剧院观看。

这个周末更是疯狂,发行片商华纳兄弟估计这部电影周末票房突破二千五百二十万,自周三(8月15日)开幕以来收入为三千四百万。据悉该片拍摄成本为三千万美元。

圣路易全美同步不落人后,经由前亚美商会会长李思源(Alex Lee, 左二)律师統合领导和社区社团努力下,圣路易亚美商会(Asian American Chamber of Commerce of St. Louis, AACC)和密苏里州亚美律师协会(Missouri Asian American Bar Association)將AMC Classic Creve Coeur 12电影院8月19日(周日)下午五时五分《疯狂亚洲富豪》电影埸次包场,预先购下所有座位。

19日当天下午圣路易亞裔大团结,二百馀亞裔人士齐聚AMC电影院,气氛热烈,共同观赏下午五时五分之《疯狂亚洲富豪》,这应是地区最大的一次亞裔电影聚会,同时呼吁各界支持观赏这部电影,希望这部片子能够再次敲开西方电影的大门。

(first row)Drunken Fish Sushi Restaurant owner (Munsok So family), Dr. and Mrs. Harold and Helena Law (美华协会罗彦豪博士夫妇), Prof. Chikako Usui (日美公民協会前会长)

(second row) Tani Sushi Bistro Mr. and Mrs. Eric and Jenny Heckman, Mr. and Mrs. Peter and Helen Tao, Nami Ramen Mr. and Mrs. Jason and Yen Jan

(Special thanks to Yen Jan for all photos)