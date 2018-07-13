全美白手起家女富豪榜 亚裔有几人？

《福布斯》最新发布2018全美白手起家女富豪榜，亚裔有几人上榜呢？

2018年全美白手起家女富豪榜上共有60位女性上榜，其中亚裔女性有6位，占比为10%。她们分别是：

李泰（Thai Lee）

排名第11位，截至2018年7月10日的财富净值为20亿美元。她是IT供应商SHI国际公司的首席执行官，该公司2017年的销售额为85亿美元，拥有17000多名客户，其中包括波音和AT&T。她出生于曼谷，在韩国长大，后来移居美国读高中。她获得哈佛大学MBA后，曾在宝洁公司和美国运通公司工作过。1989年她和当时的丈夫花了不到100万美元买下了一家软件经销公司，这就是SHI的前身。她在2018全美富豪榜上位列第1477位，现年59岁的她目前居住在得州奥斯汀，育有两名子女。

李泰（Thai Lee） 图片来源：福布斯

张金淑 （Jin Sook Chang）

排名第13位，截至2018年7月10日的财富净值为15亿美元。她是 Forever 21的联合创始人，1981年从韩国赴美的她一开始从事美发师的工作来维持生计。1984年她与丈夫花了1.1万美元在洛杉矶开了一家面积900英尺的服装店，最初的名字是 Fashion 21。目前销售额高达34亿美元的Forever 21在56个国家拥有800家店铺，雇佣员工人数为4.3万人。高中毕业的她如今是Forever 21的首席营销官，她的两位从藤校毕业的女儿也在Forever 21从事商品推销工作。目前Forever 21还开设了价格更为划算的 F21 RED，目前F21 RED已经有超过60家店铺，并且还开设了美容零售商店Riley Rose. 现年55岁的她居住在加州比佛利山庄，育有两名子女。

张金淑 （Jin Sook Chang）图片来源：福布斯

蒋佩琪（Peggy Cherng）

排名第16位，截至2018年7月10日的财富净值为14亿美元。她是一名华人，目前是中式快餐连锁店熊猫快餐的联合首席执行官，这家销售额达30亿美元的连锁店拥有2000多家分店。1983年，她辞任工程师帮助丈夫在洛杉矶第二大商场开设首家熊猫快餐店；同年，她简化公司运营系统并追踪客户反馈。目前熊猫餐厅集团还拥有其他一些快餐休闲连锁店的股份，其中包括Urbane Cafe, Just Salad, Uncle Tetsu, Pieology 和 Ippudo。2017年，该家族向加州理工学院医疗工程系捐赠了3000万美元。70岁的她目前居住在内华达州的拉斯维加斯，育有三名子女，拥有密苏里大学博士学位。

蒋佩琪（Peggy Cherng） 图片来源：福布斯

戴伟立 （Weili Dai）

排名第26位，截至2018年7月10日的财富净值为9.3亿美元。她1995年与丈夫共同创立了半导体公司MarvellTechnology。她是一名华人，曾担任该公司总裁。这对夫妇于2017年搬到拉斯维加斯，并一直投资房地产和科技，目前仍拥有MarvellTechnology4.5%的股份。她的两位华人兄弟戴伟进和戴伟明也是半导体行业的企业家。现年56岁的她育有两名子女，拥有加州大学伯克利分校学士学位。

戴伟立 （Weili Dai ） 图片来源：福布斯

王薇薇 （Vera Wang）

排名第34位，截至2018年7月10日的财富净值为6.3亿美元。她以其标志性的婚礼系列和红地毯服装设计闻名，从米歇尔·奥巴马到金·卡戴珊都喜欢她设计的衣服。她从大学毕业之后就开始走上时尚设计之路，曾是Vogue最年轻的编辑，并在这家杂志工作了17年。随后她曾担任Ralph Lauren 的设计总监，1990年自己开设了新娘精品时装店。Zales、 Kohl’s、David等都认可她的服装品牌并出售她设计的服装。她是一名华人，育有两名子女，目前住在纽约，拥有莎拉·劳伦斯学院学士学位。

王薇薇 （Vera Wang） 图片来源：福布斯

Theresia Gouw

排名第40位，截至2018年7月10日的财富净值为5亿美元。她2014年与他人共同创立了Aspect Ventures公司，这是一家专注于软件和安全技术的早期风险投资公司。此前她曾在Accel工作15年，并成为该公司首位女性合伙人。Accel是脸书的首批风险投资者之一。她3岁时从印度尼西亚的雅加达移民美国。她也是布朗大学董事会财务主管，并在斯坦福大学与他人合作共同教授风险投资课程。现年46岁的她住在加州帕洛阿图，育有两名子女，拥有布朗大学学士学位、斯坦福大学硕士学位。

Theresia Gouw 图片来源：福布斯

2018-07-12 14:00 来源：侨报网