剪了吊牌！华人托亲友带大鹅被罚2000块！

国内的亲朋好友们，如果你海外的亲戚朋友们拒绝了帮你代货的请求，请一定要原谅他们… 据加国无忧报道，最近几年，加拿大鹅(Canada Goose)是一年比一年火。各种款式都火遍全球，明星街拍中总是出现它的身影。最近这两年，它还进军中国市场，分别在淘宝天猫、香港和北京开了旗舰店。但中国标价和加拿大本土的标价差距之大，让许多人找代购或自己的亲戚朋友帮忙从加拿大购买，并经邮寄，甚至人肉的方式运送回去。

然而，帮亲朋好友人肉带回中国的加拿大鹅（Canada Goose）羽绒服，一经发现一律需交原价25%的关税，你还有可能被拉入黑名单！

这不，2019年1月2日，有一名网友爆料：

朋友让在加拿大的亲戚带大鹅回国，结果在海关被查到了，被强行交了25%的关税，共￥1890.63。

因为是自己穿，所以让亲戚提前把标签剪了，结果还是被税了！

来自爆料网友朋友圈截图

来自爆料网友朋友圈截图

来自爆料网友私聊截图

大家都知道，海关都是随机抽查，不仅考验人品，还考验心理素质。

你可能一个慌乱的眼神，海关工作人员就能立马锁定你。

中国海关各项物品的税率如下

去年，中国海关总署决定对2016年公布的《中华人民共和国进境物品归类表》及《中华人民共和国进境物品完税价格表》进行相应调整，归类原则和完税价格确定原则不变，但税率进行了调整，2018年11月1日起开始执行。

在最新的进境物品归类表中，加拿大鹅属于纺织品及其制成品类别，税率为25%。(其实这比之前还降低了，之前是30%)

除此之外，电子产品等也同样是25%。

烟酒50%。

想了解最近版《中华人民共和国进境物品归类表》和《中华人民共和国进境物品完税价格表》的朋友们，请查看：

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2058328/index.html

中国海关的关税规则如下

来，我们来一起算算账，“加拿大鹅淘宝天猫旗舰店或中国实体店买一件大鹅”和“找人在加拿大本土买一件加拿大鹅并交25%关税”，哪个更划算？！

拿这件国内潮人们最爱的“Expedition 派克大衣”举例：

加拿大本地价：$1,095(税前)；$1237.35(13%消费税后)≈6372.35(汇率5.15)；

￥7965.44(25%关税后终价)

天猫旗舰店价格：￥ 9600.00

这样看来，找人从加拿大人肉带回并合法报关后的价钱还是比国内原价便宜！如果没被查，就能跟国内差出￥3600呢！交了关税后，也还是相差近￥2000！

怪不得国内朋友都愿意找人带呢！

不过，职业代购们和帮忙代购的亲朋好友们可得想清楚，你们帮带被查后，那很有可能会被拉入黑名单！留下案底之后，在国内机场过关次次都要被开箱检查！你们自己看着办，该拒绝勇敢拒绝！

来源：加国无忧