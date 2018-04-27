医者仁心 志存高远——华裔医生Patrick Hwu和他的多面人生

【侨报记者陈琳4月26日休斯敦报道】作为世界上最大的医疗综合机构，得州医学中心（Texas Medical Center）在全美乃至全球都享有盛誉。有十万六千名医生在此供职，每年有超过一千万名病人从世界各地来此求诊，年均完成十八万台手术、七十五万例急诊，世界最大的儿童医院（Texas Children’s Hospital）和世界最大的癌症医院(MD Anderson Cancer Center)也都座落于此。得益于得州医学中心的存在，休斯敦贝莱尔大街的那一小段街道已经被打造成了全美笫八大商业区。

在医学中心的大楼里行走，随时都可以看见东方面孔的医生。这其中，有一张温和而又不失坚毅的华裔面孔，可以被称为精英中的佼佼者。由于他和他的团队的努力，“黑色素瘤”这一皮肤肿瘤中恶性程度最高、令人闻之色变的恶疾，其治愈率已经由十年前的10%，上升到现在的50%，而这位医生的目标，就是要接着攻克余下的那50%。他，就是MD安德森癌症中心的肿瘤学专家、免疫治疗专家——华裔医生派特里克.胡（Patrick Hwu）。

这位领导着安德森癌症中心里最大学术分支——抗癌药物部（Head for Division of Cancer Medicine）、同时还兼任多个科室主任的华裔医生，在他身上有诸多耀眼的光环。在2013年加入MD安德森癌症中心之前，他先后在约翰.霍普金斯医院(Johns Hopkins Hospital）和美国国家癌症研究所(National Cancer Institute)工作过，在研究所工作期间，他还担任了十年的核心研究员（Principal Investigator），领导如何用细胞免疫疗法来攻克癌症。细胞免疫疗法是继放、化疗和靶向药物治疗后，人类对抗癌症的一种新型方法，意在通过调动人体自身组织的免疫功能来对抗癌细胞。Dr. Hwu和他的团队将一种“T型”淋巴细胞在人体内进行增殖、从而杀死癌细胞，这种当前最为前沿的治疗方法为很多黑色素瘤患者带来了福音。同时，对“T型”淋巴细胞的研究还能进一步贡献于对其它癌种的治疗。

不过，Dr. Hwu不仅是令病患感激不尽的生命救星，也不仅是他女儿眼中的“神秘博士”(Dr. Who，英国科幻电视连续剧中的神奇人物)，或是同事心目中的学术“大牛”，在这些之外，他还有一个令人意想不到的身份：医院乐队的键盘手，而且弹的一手好琴。他与MD安德森癌症中心的其他几位医生、科学家，包括有望问鼎诺贝尔医学奖的吉姆.艾利森（Jim Allison），一起组建了Checkmates这个乐队，用他们演奏的音乐为癌症患者筹集善款。前不久，他们就为“Halo House”这个公益组织进行过一场筹款音乐会，吸引了300多人前来参加，并筹到了5万5千美元的款项。

在休斯敦一间酒吧里举行的这个音乐会，当时吸引了不少媒体前来。因为这个乐队的成员全都是癌症研究领域的顶级医生和科学家。好奇的人们想知道，这些平日里穿着白大褂的医生们的背后还藏着哪一手。结果，2个半小时的演出现场完全可以用“沸腾”来形容，主唱、键盘、萨克斯风、鼓手、甚至还有口琴，整整24首曲子，一点也不比专业乐队逊色。一旦再进一步了解到他们筹款的目的，更加令人感动：这些医生，不仅治病，而且暖心。

Checkmates乐队为Halo House进行筹款演出，酒吧里的气氛几乎要燃爆 （侨报记者陈琳摄）

乐队成员穿着统一制服，在现场扮酷 （侨报记者陈琳摄）

众所周知，治疗癌症所带来的费用之高昂令人乍舌，特别对于从外地来休斯敦治病的人来说，仅住宿费这一项就价格不菲。相对于医学中心附近区域动辄一、两百美元一晚的宾馆，诞生于2009年的“Halo House”公益组织，可以让来自穷困家庭的癌症病人以每天20美元的价格入住他们提供的公寓，以尽可能的帮助病患减少花费。这些年来，该组织利用现有的10间公寓，已经为280个家庭提供了超过1万8千天的住宿，但这10间公寓远远不够，至今，每天仍有85至100个家庭排队在等候名单上。面对巨大的需求，“Halo House”决心要建一个机构来容纳人们住宿，所能提供的房间数量将是现有的三倍以上。在这样的背景下，Checkmates乐队经常进行演出，以帮助筹集所需款项。为此，这些平日里工作极为紧张的医生和科学家们，每隔一段时间就要凑到一起进行合练。如今，这个乐队已经小有名气。

作为键盘手的Dr. Hwu告诉记者，他参加乐队一是出于对音乐的喜欢，二是因为他们所做的事情让他觉得有价值。不过，Dr. Hwu的兴趣爱好可不仅仅是音乐，他以前还曾设想过当记者，他在高中时担任过校刊编辑，还曾在查尔斯顿公报（Charleston Gazette）做过实习记者。但是，当他的一个初中好友因白血病而死时，他才发现他真正的职业选择应该是去当医生，因为在他看来，做医生是帮助别人最有用的方式。

乐队成员均为安德森癌症中心里的医生、科学家或研究人员，他们中包括有望问鼎诺贝尔医学奖的吉姆.艾利森，他身着紫衣站在最右边。通过他们的表演，人们见识到这些医生们丰富的精神世界。（侨报记者陈琳摄）

自小学琴的Patrick Hwu在乐队里担任键盘手。他说音乐有助于他开发右脑，是一件令他享受的事情（侨报记者陈琳摄）

Dr. Hwu出生在西弗吉利亚州圣奥尔本斯的一个华人家庭，当时，那里只是一个总人口区区1万3千人的小地方，而当地也只有他们这一家和另一家开中餐馆的华人家庭。这段经历让胡医生明白自己与当地其他人的不同，由此也更加渴望多元文化的生活背景，这也是他如今非常喜欢休斯敦的原因。他的父母经历过中国大陆的战乱，自小生活艰苦，来美国的时候也几乎是一无所有，因此他们对自己的一儿三女从小就严格要求、期待甚高，在胡医生那混血女儿的眼里，甚至认为祖父是一个脾气暴躁的人。也是在那种环境下，胡医生从小就学习弹钢琴，固然他承认自已很喜欢音乐，但用他的说法，当时之所以学钢琴是因为他的父母说：“你必须”。

不过，已经是成功人士的Dr. Hwu并不想用当年父母对他的方法来教育自己的孩子。在谈到如何教育孩子的问题时，他想对当今的“虎妈狼爸”们说，他不曾、今后也不会对自己的孩子说“你必须”，他只希望他的孩子是一个快乐而完整的人。他坦率的表示，他从来不要求孩子们的分数，但要求她们已经尽到全力；虽然他有时候也很挣扎，犹豫是不是应该对孩子们更严厉一点？但思考后的结论是，父母最重要的事情是帮助孩子成为一个好人，一个身心完整的人。固然，门门功课拿A、会说多少种语言、会操作多少种乐器、掌握多少体育技能，这些都是了不起的成就，但父母更应该去教育孩子如何看待和理解这个世界、如何对待人与人之间的差异与不同，如何去有创造性，以及，如何能让这个世界变得更美好。Dr. Hwu很欣慰的说，事实上，孩子们在他这种宽松氛围的引导下反倒并没有太让人操心，非常努力上进，而且十分优秀。Dr. Hwu认为，虽然做医生取得的成绩令其骄傲，但培养出了两个有能力、有爱心、又快乐的孩子，才是他这一生中最值得骄傲的事。

作为领域内最知名的医生之一，他的目标是对抗癌症，给病患带来爱与信心；作为一位父亲，他给予孩子的也是自由、关注和支持(freedom, attention and support)，让她们将来成为一个有爱而且能对社会有用的人。Dr. Hwu，他有着医者仁心的爱，更有着为人父母者的大爱，这是记者在结束采访后，对这位美国华裔二代移民、中年精英男子的最深刻的印象。

2018-04-26 16:27 来源：侨报网