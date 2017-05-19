华裔争光！李竞存任伊州大香槟医学院院长

伊州州立大学香槟分校(UIUC)，在获得董事会批准後，将迎来第一所独立的医学院，该院将以工程研究为导向，为UIUC在生物医学方面获得更强劲的竞争优势。华裔李竞存(King Li)教授任该医学院首届院长一职，将领军UIUC突破更多医学方面的发展。

李竞存院长表示，史上培育医学人才的方式，百年来并无太大改变。虽然人类的智力有限，无法全面完成数据的分析，但可以藉由科技电脑的辅助，完成人类无法达成的目标。因此，香槟校区兴建的Carle 医学院将颠覆传统教学方式，成为全球第一所以工程理念训练学生的医学院。

对於走马上任院长一职，李竞存表示，因与研究目标契合，因此对未来的发展，也表示高度的期许。李长期致力於结合工程和医学方面的研究。具有10年的教学资历，而且在史坦佛大学有多年放射科的临床经验，和扎实的学术研究。他同时也是分子影像(molecular imaging)方面著名的研究专家和教育家。他在多伦多大学专攻生物化学，并获得医学学位，也持有圣荷西州立大学的工商管理硕士学位。

李院长出生於一个香港的大家庭，家中有7个兄弟姐妹，高中时移民至多伦多，随後辗转来美。就像许多大学生，一开始，他也不确定自己的志向，直到有一天，在偶然的机会中他接触核磁共振(MRI)的文章，这对李竞存产生了转捩点般的启发，也因此，他开始对放射科产生了浓厚的兴趣。

他表示，医生和病人是对等的关係，医生的职责是行医救人，帮助患者治疗身体的病痛，对於李竞存而言，就像是一种个人的挑战。他表示，从事医学工作，不仅是个人的兴趣，接掌院长一职，还承载了多重社会责任，包括影响下一代年轻学生对社会的正面贡献。

李院长已经获得16种相关领域的专利，另外还有6种专利正在审核中。李院长长期在医学领域的研究成果，已经广泛用於伊波拉和萨斯病毒(SARS)的控制。

据UIUC生物工程系主任贝斯耶介绍(Rashid Bashir)，该医学院的成立，是件另全校师生振奋的消息。该院将提供改革性的课程，用全新的教学理念，训练医学院的新生，著重培养既能从事临床实验、又能进行医疗器械创新的科学家，

香槟分校与Carle医疗系统合作，并整合香槟分校盛名远播的工程、技术和电脑方面的资源，进而发展Carle医学院，该院预计在2018年接受第一批学生。

芝加哥侨报周末–May 15, 2017,01:01

(侨报记者萧芸5月14日芝加哥报导)