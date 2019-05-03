华裔新移民切莫犯法，否则难逃遣返的厄运

谴责、声讨特朗普反移民政策是刚刚过去的洛杉矶“五一移民大游行”的主轴，它让广大民众的关注点再次聚焦在联邦政府近期针对移民的一系列动作，其中包括对假庇护、假结婚、假学生签证以及逾期居留者的严打行动。

洛杉矶华人律师华强2日表示，她的一位客人因为处在庇护申请阶段而逾期居留，结果被移民海关执法队（ICE）找上门来，将其送往移民拘留中心等待遣返。尽管华律师得知消息后为客人申请保释，但移民局要么电话没人接，要么偶尔打通了对方打官腔说要等待上司的意见，结果保释申请一拖再拖。华强最后干脆亲自飞往华盛顿移民局两次，每天坐在移民局办公室门口等待负责人上班……

华强律师表示，每次飞去华盛顿都要花费几千元的差旅费，但没办法，为了把她的客人保释出来，多大的代价也在所不惜。她根据自己办案的经验告诫华裔新移民，如果你被ICE敲门，或抓去坐牢等待遣返，或签证被吊销，你可以找律师通过法庭“信用听证会”（Credibility Hearing）为自己争取保释。如果你没有犯罪记录，律师就可以向法官提出“没必要羁押”保释申请，还可以提出吊销签证不合理的争辩。如果法官认定吊销签证不合理，律师就可以向移民局提出为什么将客人定义为“入境外国人”的质疑。

华强律师解释说，咎于特朗普的反移民政策，移民局官员会找各种理由在边境或面谈时吊销移民的十年签证，例如逾期居留、严重交通违章、酒驾、药驾等。一旦签证被吊销，签证持有人就变成了没有签证的“入境外国人”，移民局就可以据此拒绝入境，直接将你遣返。

华强律师特别强调，过去移民局仅针对有犯罪记录的移民进行遣返，现在即便你没有犯罪记录，但只要你的I-94入境卡预期居留哪怕只有一天，他们就可以将你抓去遣返，可见特朗普政府的反移民政策正在不断加码。

华强律师告诫华裔新移民：1、千万不要违法犯罪，乖乖地呆在美国，不要因为交通违规而被警察拦截，否则警察会藉此机会通过车载电脑对你进行背景调查，一旦发现你有酒驾、药驾、飙车、逾期居留的记录，移民局就可通过联网系统得知上述情况并前来抓人，把你送入拘留中心等待遣返；2、一旦你被关押在拘留中心，进入遣返程序，你要赶紧找一个有经验的律师为你出庭辩护，争取保释，并为你争取留在美国的合法权利；3、你要准备好材料，找好担保人，现在的保释越来越难，已不比从前了。

2019-05-02 19:27 来源：侨报网 作者：高睿