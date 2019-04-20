华裔新闻摄影记者赵汉荣获普利策奖最终提名

15日，2019年度普利策奖获奖名单公布，在香港及洛杉矶从业30年的华裔新闻摄影记者赵汉荣与另外两名摄影记者的加州山火组照获突发新闻摄影类最终提名。

普利策奖评委对赵汉荣等3人组照的评语是：“记录了2018年具历史意义的加州山火季节那些毁灭性画面，在火势以极快速度蔓延的过程中迅速抓拍到了大火对社区的破坏。”这组照片共19幅，其3名作者分别是赵汉荣(Ringo Chiu，美联社特约摄影记者)、博格(Noah Berger，美联社特约摄影记者)与洛克(John Locher，美联社摄影记者)，这组图片是美联社送选的。

赵汉荣等3人的组照最终竞争对手是路透社送选的19幅反映中南美洲移民试图进入美国的组照与美联社送选的另一组反映加沙地带骚乱的组照。最终路透社送选的组照荣获2019年度普利策奖突发新闻摄影类奖，并获得奖金1万5000元。评委对获奖组照的评语是：这组“照片生动而令人惊愕地展示出了那些试图从中南美洲进入美国的移民的急迫、绝望与悲哀。”美联社送选的另外一组照片也获得了最终提名。

赵汉荣得知获奖消息后显得很激动，他表示，虽未拿到奖牌，但干新闻摄影这一行30年，终于能让自己的名字与普利策奖联系在一起了，这一直是他的梦想。在普利策奖公布之前他曾表示，在普利策摄影奖项方面，今年的新闻热点有两个，一是中南美洲移民，二是加州山火。他分析说，在加州山火类摄影作品中，南加的摄影记者没有优势，因去年最大的山火在北加州。

目前，赵汉荣是洛杉矶时报、美联社、路透社、法新社、盖蒂图片社与祖马出版社等多家媒体的特约摄影记者。1999年，赵汉荣从加州北岭州大毕业后被洛杉矶时报选中，成为该报的实习摄影记者，实习期满后，便成为该报的合约摄影记者。此后赵汉荣便采访、拍摄了许多不同的社会新闻，在工作中赵汉荣接触过洛杉矶当地的许多杰出新闻摄影记者，而他当时是职业新闻摄影记者界的惟一一位华裔。

赵汉荣出生在中国，成长在香港，幼时家中经济条件拮据，11岁时就与哥哥一起做塑料花、为人熨烫衣服以贴补家用。中学毕业后由于英文成绩不够好，只能一边在香港珠海大学读书，同时在一家香港小报馆的暗房替人冲洗胶卷。但时间不长，他便得到了一个拍摄新闻事件的机会，从此成为一名摄影记者。

1990年，赵汉荣成为星岛日、晚报的摄影记者，让他有许多拍摄重大新闻事件的机会，如中国华东大水灾，深圳化学工场大爆炸，中英两国代表在北京就香港九七年问题的多次会谈，中国国家领导人，广州及桂林空难事件，并专访了时任香港总督的彭定康及多位台湾政党的重要人物等。

1992年，他的摄影作品首次夺得香港最佳新闻图片奖特写组冠军。1993年再度夺得香港最佳新闻图片奖的新闻组冠军。1994年赵汉荣的作品更夺得第一届香港新闻奖的新闻图片组冠军。同年赵汉荣拿到了香港珠海书院大众传播学的学士学位。1995年底，新婚不久的赵汉荣携妻子离开香港，到洛杉矶留学，在洛杉矶北岭州大读新闻摄影。