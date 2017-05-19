台灣對「世界衛生組織」迄未邀我出席第 70 屆「世界衛生大會」深表遺憾與不滿

【圣路易时报讯】台灣誠摯感謝美國、日本、加拿大、歐洲等理念相近國家、友邦、友我國家、國內外各界團體，支持台灣參與第70屆「世界衛生大會」(WHA)，並採取具體行動，要求「世界衛生組織」(WHO)邀請台灣與會。

台灣衛福部至5月8日止，尚未接獲WHO秘書處製發的邀請函，台灣對此深表遺憾與不滿。WHO若屈從政治壓力不邀台灣與會，不僅罔顧台灣人民之健康人權，也將造成國際公衛體系的嚴重缺口。在此呼籲WHO切勿忽視各區域國家及國際醫衛團體的共同訴求，並正視台灣長期以來對全球公共衛生防疫以及健康人權的貢獻，與WHO會員國建立的醫衛伙伴關係，以及台灣做為全球防疫體系一環的重要性。

台灣衛福部陳部長已規劃將率代表團前往日內瓦，期盼透過參與WHA、雙邊會議及參與周邊會議或活動等機會，直接與各國代表團及國際醫衛團體，就全球關切疫情發展及國際醫衛議題趨勢等交換意見，以確保全球健康安全得以有效維護。

WHO邀台灣與會符合其章程以及普世人權價值，台灣參與WHA將可與WHO及各國，共同落實聯合國「2030永續發展目標」第3項「確保健康生活方式及促進各年齡階層所有人之福祉」，籲請WHO關注國際間普遍支持台灣有意義參與WHA的立場，正視台灣人民的健康權益及全球防疫體系不能有缺口。