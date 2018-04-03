台灣爭取參與WHA 醫衛貢獻網2.0上線

世界衛生大會將在5月登場，外交部與衛生福利部合作建置中英文版「台灣醫衛貢獻網2.0」網站今天上線，盼世界各國體認支持台灣參與WHA的意義與重要性。

外交部下午發布新聞資料表示，為增進國際社會瞭解台灣在國際醫療衛生領域的卓越貢獻，進而支持台灣參與世界衛生大會（WHA），外交部與衛福部今年再度合作建置中英文版「台灣醫衛貢獻網2.0」（Leave No One Behind）網站（網址https://leavenoonebehind.com.tw/zh）。

外交部表示，「台灣醫衛貢獻網2.0」今年新增兩大主題，包括「全民健康覆蓋」及「生醫科技發展」，一方面向世界各國人民展現台灣作為亞洲第一個開辦全民健保的國家，這23年來所累積的豐富經驗確實有助於落實世界衛生組織(WHO)「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的目標。

外交部說，另一方面，依據106年「國際生技大會」（BIO International Convention）評定，台灣已躍升為亞洲生醫產業的重要樞紐，台灣在生醫科技領域的先進發展，可以成為聯合國達成「2030年永續發展目標（SDGs）」第3項「確保全人類各年齡層健康與福祉」不可或缺的重要助力。

外交部指出，台灣醫療技術卓越名聞遐邇，深獲國際社會好評，每年吸引成千上萬國外人士來台就醫，且過去半世紀以來，台灣派遣海外的醫事人員更已協助數百萬名外國人士重拾健康。台灣有意願，也有能力與WHO及世界各國分享經驗。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。今年WHA將於5月21日到26日在日內瓦召開。

(來源: 中央社)