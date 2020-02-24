同呼吸，共时坚 – 武汉市中心医院呼吸机捐赠小记

自2020年1月初新冠疫情在武汉爆发后，战斗在第一线的医护人员和处在水深火热的病人就一直牵动着海外华人的心。我们圣路易斯华人在圣路易中华教育文化中心与圣路易华助中心的带领下发起了支援武汉抗击疫情的募捐活动。从1月26日收到第一笔捐款以来，短短4个星期已募资超过二十二万美元，折合人民币一百五十余万元！

为使大家的善款与爱心能在疫区发挥直接作用，组委会经过谨慎的考虑，决定从中国购买此次抗疫救治的关键设备医疗呼吸机，并直接运送到奋战在一线的疫区医院。通过委员们的不懈努力和迅速的行动，一条从供货商到医院的渠道顺畅的建立了起来。到2月22日为止，我们已完成了总共12个市县，28家医院，35台呼吸机的捐赠！这些呼吸机全部投入临床使用救治病人，见武汉市及周边地区捐赠医院分布图。



在这28家医院中，地处重疫区的武汉中心医院最令人牵挂（图中红五角星处）。武汉中心医院后湖院区距离新冠肺炎的发源地华南海鲜市场不到两公里，使得武汉市中心医院较早接触到新冠肺炎的病例，也成为了自武汉市肺科医院、金银潭医院两家专门传染病医院后第二批被征用的三家医院之一，集中收治新冠肺炎病人。病人数量激增对医疗设备特别是呼吸机的需求也激增。而医生李文亮的故事更使大家对这家医院产生了特别的感情。想着要做些什么来支持为众人抱薪者生前所在的医院，以告慰他的在天之灵。

由于疫区的隔离，前期我们无法有效地与中心医院对接，经过不断努力组委会终于对接成功！接触到中心医院后，我们在第一时间了解他们急需设备型号后，立刻开始寻找货源。可是中心医院要求的飞利浦牌相关型号的呼吸机在市面上完全脱销，找遍了全国的大经销商都没有任何存货。怎么办？不得已组委会另辟蹊径，联系到飞利浦（美国）的高层管理团队，再通过他们联系上飞利浦（中国）呼吸机销售的主管。我们圣路易斯华人的激情和成效深深地打动了他们，破例为我们提供了所需的呼吸机。日前一款性能优越的飞利浦牌呼吸机已经抵达武汉中心医院投入到诊治病人的救治中。



写到这里，不由得让笔者想起了英国著名的小提琴家和乐队领队Wallace Hartley先生的英勇事迹。当泰坦尼克号撞上冰川以后，为了安抚船上乘客的恐惧和混乱，Hartley 先生毅然带领他的音乐家们顽强地站在甲板上为乘客们演奏乐曲，直至这艘巨轮完全沉没。Hartley先生用他的大爱和无私为处于灾难顶峰的人们带去了的灵魂上的慰藉。他和李文亮医生一样，都是用自己的本职和良知无私地帮助了身边的人们，使他们解除痛苦。这也是支持我们战胜困难，完成目标的精神所在！



我们希望我们的小小义举能给勇敢逆行的医护人员和亟待治疗的病人送去几分温暖，送去几分保障，送去几分战胜疫情的信心；也给那些“李文亮们”，那些“林老板”们，那些“Wallace Hartley”们送去我们的崇高的敬意！长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！希望疫情早日得以缓解，勇士们早日得以健康归家。

武汉募捐委员会供稿

2020年2月23日