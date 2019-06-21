吴建民：削减中国人的签证让人想起《排华法案》

华美银行（East West Bank）主席吴建民（DOMINIC NG）20日在《洛杉矶时报》上发表专栏文章，谈到美中摩擦升级中出现的种种问题，文章摘译如下：

华盛顿的言辞变得越来越丑陋和充满敌意。特朗普政府担心北京方面可能的知识产权盗窃和其他可疑行为，并已经为此启动了一项针对华裔学生和专业人士的计划。这些行动不仅与美国的移民根源背道而驰，而且正在损害美国的利益和竞争力。而煽动种族分裂恰恰是解决这个问题的错误方式。

美中两国的政治政策一直都存在很大的分歧，但是现在白宫和国家安全部门已经将这些分歧升级为针对西方民主思想的斗争，这显然不是解决问题的方式。

去年在国会作证的时候，联邦调查局（FBI）局长雷伊（Christopher A. Wray）表示，中国留学生和研究人员构成了对“全社会的威胁”。后来美国国务院官员斯金纳（Kiron Skinner）将这场冲突定性为种族冲突。她说，这是美国第一次面临一个“非白种人的强大竞争对手”。

这种充满文化色彩的指控已经转变为反华政策。中国公民的学生和工作签证已经在被削减。在2017年初，特朗普政府开始削减选择性实习训练（Optional Practical Training Program，简称OPT），这是中国学生，尤其是STEM专业的中国学生留美的一个重要渠道。去年，机器人、航空以及其他高科技专业的中国学生只能获得一年的签证，而之前的签证一般都为期五年。国务院还加强了对签证申请人的审查，给游客、学生以及那些希望聘用中国员工的美国公司造成了巨大的影响。

这些行径不由让人想起1882年被签署成为法律的《排华法案》，这种充满种族色彩的指控和不负责任的言辞威胁着我们的价值观和经济利益。

限制中国学生、科学家、商界领袖和游客的签证，损害了美国一种宝贵的“输出”——卓越的知识、研究规划以及全球经济的互联性。来美国的国外留学生中，中国公民占了很大一部分，2017至18学年，他们在美国花费了约390亿美元。从游客方面来说，中国游客的人均花费为6700美元，远高于其他国家的游客。而因为美中关系的变化，去年来自中国的游客数量下跌5.7%，也是15年来首次下降。

从长远来看，反华政策和情绪对美国科技的影响更加巨大。据国家科学基金会（National Science Foundation）统计，外国公民占据美国工程学研究生的一半以上。而在全球从事高级人工智能研究的人群中，中国公民占比达到1/4。这其中有超过一半的人在美国接受过教育，他们中一些人创办了公司，给美国带来就业。如果他们留在这片土地上的意愿得不到鼓励，对美国来说无疑是个巨大的损失。

当然，对于窃取知识产权等行为的处罚是必要而且应当的，但是调查这种行为的依据必须是非歧视性的，必须基于事实，而不是种族。

美国必须成为正确行为的领导者。我们可以在欢迎更多外国公民参与我们经济的同时，仍然保护好美国的知识产权。我们可以在捍卫国家安全的同时，维持一个多元文化的社会。在我们尊重开放、多元化和求知欲的同时，我们也会变得更加聪明和强大。

2019-06-21 01:03 来源：侨报网