和平是种选择 选择成就未来

以史为鉴，传播和平。 自2017年以来，中国江苏网以在江苏的留学生为组织对象开展了多场“紫金草点亮世界和平之窗”系列活动。该活动是中国江苏网策划的非盈利公益活动，通过专家讲座、现场交流、纪录片播映等形式，将历史事件与当代人文主义精神相结合，积极倡导和平。活动伊始至今，共有来自美国、德国、挪威、伊朗、韩国等30多个国家和地区的400多名留学生参与其中。

给悲痛画上句点 用和平擦拭眼泪

南京利济巷慰安所旧址陈列馆二楼有一座半身浮雕，名为“流不尽的泪”。雕塑是一名年迈的“慰安妇”，泪水顺着妇人苍老的脸庞汩汩而下。来自美国的Robert（罗豹）在半身浮雕前驻足，久久凝望，随后他拿出一张面巾为老妇人轻轻擦拭滑落的“泪水”。

参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆后，15岁的美国华裔少年毕雨晨说，“和平是爱，是人与人之间、国与国之间的友好与尊重。世界历史的长河里，没有爆发战争的时间仅有278年，这让人遗憾并且值得深思。”

铭记的是历史 而不是仇恨

参加活动的吴祈如是一名美籍华裔，由于父母是台湾人的缘故，她对中国的历史有所了解。“一直以来我对中国历史的认知仅限于教科书，并没有真正触及。”她认为历史事件尽管远去，但其存在的意义是鲜活的。

巴基斯坦的安雪梅也表达了自己的体会：“我真切地意识到我应该去珍惜当下所拥有的，同时记住历史。如果我们轻易地忘记过去，那么我们也不会真正懂得珍惜。”

来自美国迈阿密州的高佳参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，她告诉记者：“充斥鲜血和眼泪的历史令人痛心，但是我觉得更重要的不是沉溺于仇恨之中，而是想想如今我们可以做什么让悲痛的记忆不再重演，让和平成为常态。”她补充说：“在当今社会，人们去其他国家，和各国人民接触，互相了解、增进感情，不失为一种消除文化隔阂和认知壁垒，进而实现和平的方式。”

维护世界和平 是你我共同之责

在南京紫金草国际和平学校第13期活动中，南京外国语学校的教师尚媛媛给学员带来了一场《拉贝日记选读》的英文讲座。尚媛媛将拉贝日记中的内容用交流对话的方式进行了还原——约翰·拉贝，生于汉堡市的德国商人，以其1937—1938年期间在中国的人道主义行为，以及作为这段历史翔实证据的《拉贝日记》而著名。2015年总领事杨惠群出席悼念拉贝活动时评价他为“南京好人”。

《拉贝日记选读》——这首血雨中的人性“安魂曲”使学员深受感动。“听了老师的讲座，我非常感动。尽管灾难无情，但人性的善良不会泯灭。拉贝的善举和人道主义精神值得被后人永远记住。”学员李真如是说：“大爱是不分种族、不分国界的，和平理应是一个世界范围的议题，没有人可以袖手旁观。”

来自德国的索菲说到，“在未来，我们应该为维护和平共同努力，而和平不仅在于全世界人类的努力，也在于人们都能好好地珍惜每一天。”

2001年，联合国大会通过决议，决定把每年的9月21日定为国际和平日。自此，每年联合国都要提出当年度国际和平日的主题，举行隆重的纪念仪式，并号召世界各国举办各种形式的纪念活动。“紫金草点亮和平之窗”系列活动正是秉承着这种传播和平的理念，跨越国界障碍，摆脱民族主义桎梏，以理性的历史视角和柔性的宣传方式倡导和平、传播和平。

“紫金草点亮和平之窗”系列活动专题地址：http://gjzx.jschina.com.cn/zhuti/GJ/