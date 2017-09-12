国会亚太裔党团敦促“梦想法案”快通过

9月12日中午，国会亚太裔党团举行新闻发布会，表示对总统特朗普上周废除“童年入境暂缓递解计划”（DACA）的抗议，同时敦促国会两党议员尽快行动，通过新的《梦想法案》。亚太裔党团主席赵美心（Judy Chu）主持发布会，表态要为80万DACA受益者——“梦想者”（dreamer）——而抗争，并表示对国会通过《梦想法案》充满希望。众议院少数党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）等人也出席发布会并讲话。也有几名DACA受益者到场介绍自己的亲身经历，表达对尽快受到国会相关立法保护的诉求。

国会亚太裔党团主席、华裔众议员赵美心在支持“梦想者”的新闻发布会上讲话。(《侨报》记者徐一凡摄)

众议院少数党领袖南希·佩洛西也出席新闻会并讲话。（《侨报》记者徐一凡摄）

这次新闻发布会在国会大厦东侧露天举行，由赵美心主持并首先讲话。赵美心称特朗普上周废除DACA的行政令是“最残忍的行政令”，因为童年入境的DACA受益者们成为非法移民并非因为他们自己的错误；她表达了要为80万“梦想者”而战的决心，敦促国会两党议员团结起来，尽快通过《梦想法案》。在发布会后，赵美心接受《侨报》记者采访时称，特朗普虽然在废除DACA时以及之后有一些关于DACA受益者不是移民执法重点、6个月内不会驱逐梦想者、让国会行动起来以立法解决“梦想者”的处境问题等表态，但总体来说废除DACA本身依然是极不人道的行为。她反问，特朗普为什么不先敦促国会进行相关立法再宣布取消DACA呢？赵美心特别提到亚太裔，指出亚太裔占美国人口6%，亚太裔非法移民则占到非移总数的16%。因此《梦想法案》对亚太裔来说意义重大。

夏威夷参议员广野庆子在新闻会上讲话。（《侨报》记者徐一凡摄）

赵美心还在采访中提到，国会亚太裔党团现在想做的，是通过提交“放行请愿”（Discharge Petition）等方式，尽快让国会正式通过由共和党人格拉厄姆（Lindsey Graham ）和民主党人杜宾（Dick Durbin）提交的新《梦想法案》。赵美心透露，共和党方面还有类似《梦想法案》的新法案提出；虽然没有民主党支持的版本对“梦想者”的保护力度强，但也有保护“梦想者”的内容。同时，已经由两名共和党议员签名支持民主党所最支持的《梦想法案》，更有27名共和党议员赞同共和党方面的新法案，也就是支持对DACA受益者的保护。这些都令赵美心为两党就不驱逐“梦想者”且给他们工作许可等达成协议、国会正式立法充满了信心。赵美心还提及，民主党方面也并不排除“全面移民改革”的法案。

新闻发布会现场。（《侨报》记者徐一凡摄）

众议院少数党领袖佩洛西也为今天中午的新闻发布会站台。她在讲话中强调，移民“让美国更美国”；历史上曾有移民为了避免战乱来到美国，如今移民为了梦想来到美国，美国坚持对移民的欢迎态度，这也是美国国家的基础之一。她说，特朗普给了国会“6个月”的行动时间，而她希望“6周”就能完成《梦想法案》的立法。

新闻发布会在国会山的东侧举行。（《侨报》记者徐一凡摄）

来自夏威夷的参议员广野庆子等人也在演讲中表示，“梦想者”在DACA颁布之初将身份信息交给了政府，也得到了受教育机会、工作许可、福利等；当然，亚太裔移民因为恐惧，申请比例并不高；现在，他们需要一个更长期的、永久的解决，这将给他们自己带来生活保证，给美国带来经济利益，也维护了美国的基本原则和价值观。移民不仅仅是个孤立的问题，而是“关乎我们的国家是怎样的”。

新闻发布会结束后赵美心接受《侨报》记者采访。（《侨报》记者徐一凡摄）

华裔梦想者代表李婷讲述自己的经历。（《侨报》记者徐一凡摄）

新闻会上，还有3位DACA受益者来“现身说法”，强调国会尽快通过《梦想法案》的必要性。华裔女生李婷（Ivy Ting Li）说，自己7岁随父母来美，为了更好的未来而留了下来；DACA的颁布让她结束了“生活在暗影中”的状态，获得了社会安全号码、有了上学和工作的机会，也依法纳税。如果国会不尽快行动，80万梦想者将失去工作、被驱逐；希望国会能够做出正确的、符合美国价值观原则的决定。

来源：侨报网