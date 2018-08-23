“文化中国，水立方杯”海外华人中文歌曲大赛是北京侨办针对海外华侨举办的年度大赛。在过去的七年里，水立方杯大赛以歌为媒，逐渐发展成一个有影响力的世界华人盛会。

2018年的比赛共有7000 余名选手报名参加, 他们来自25个主要国家和地区。经过激烈角逐，青少年组选出75人，成人组选出三十余位优胜选手到北京参加总决赛。其中青少年组的选手以夏令营的形式运作，时间是从七月二十号到八月九号。地点是奥运村内的五洲大酒店。比赛组委会负责选手们在北京的一切费用。

本次比赛在美国设有华盛顿，纽约，芝加哥，休斯敦，旧金山和洛杉矶六个赛区。每个赛区可以推荐一名成人和两名青少年到北京参加决赛。由圣路易斯小星星歌唱团选派的多名小选手参加了近两年的芝加哥赛区选拔赛。其中，柳闻莺同学凭借一曲《暗香》脱颖而出，再次幸运地代表芝加哥赛区参加了在北京的比赛。

随着比赛选手们的水平逐年提高，今年北京组委会特别请到了多名著名音乐人和一级歌唱演员当评委。组委会还对每一位参赛选手全程提供专业老师进行一对一速成辅导，直到该选手比赛结束。这种专业水平的辅导效果很好，是业余选手难得的机会。要知道，国内的小朋友要想请到同等水平的辅导老师，家长要出每小时三百到上千元的价格。为了使每一个选手都学到宝贵的舞台经验，青少年组在总决赛中还在中国音乐学院音乐厅和北京电视台演播厅进行了系统的舞台声乐实践。

青少年组比赛分初赛、复赛、半决赛和决赛。评委们从音乐技巧、舞台表现、中文水平等方面给小选手们进行综合打分并和他们一起分享演唱的经验。通过比赛， 使孩子们确认了自己的长处，也知道了自己的不足，知道了天外有天。如果说所能够收到音乐学院老师的专业指导和在国家一流 剧院演出，是难得的人生经历的话， 聆听国家一流歌唱家，音乐家的点评更是每个孩子得到的一份厚礼。

能来到北京比赛的都是各地高手。令人欣慰的是在如此激烈的竞争中，选手们似乎都没有过分看重成绩，而选择尽情享受比赛，展现自己，提高自己。

穿插于赛程之间，本届大赛的主办方为选手们安排了一系列文化体验活动。在“中国书画日”中，小选手们通过了解了书法文化、学习了书法知识、感受了书法魅力。在学唱京剧时，小选手们从念白到唱腔，从身段到脸谱，都模仿得一板一眼，唱起《穆桂英挂帅》和《铡美案》选段。学习剪纸时，目著了来自中国剪纸艺术家学会的专业教师表演。小选手们屏气凝神，完全陶醉于中国传统手工艺文化的独特魅力。

八月八号，在中国国家游泳中心“水立方”举行的“文化中国·水立方杯”晚会将本次活动推向高潮。在这场一票难求的晚会上，历届决赛的优胜选手和北京专业表演团体联合演出了精彩的节目。

饮水思源, 亲情难忘。今年圣路易斯市有机会派代表参加这次高规格的比赛还要归功于小星星歌唱团的阎明老师。多年来，阎老师一直在圣路易斯市辛勤耕耘着一片音乐沃土，为有音乐天赋的小朋友提供发展空间，争取各种演出机会。阎老师因材施教，系统地对小选手们进行声乐 训练，根据每个人的特点为他们精心挑选比赛歌曲。阎老师还不辞辛苦到芝加哥组织，陪同和指导小星星歌唱团的选手们参 赛，细心照顾家长不能陪伴的小选手。

为了扩大水立方杯华人歌曲大赛的影响力，组委会特别推出了歌手人气王的网上评选活动。和去年一样，圣路易斯的亲人们一直在为柳闻莺加油鼓劲。北京人协会的朱一民会长还在北协群为她加油催票。许多家长表示，我们就是要让小选手知道，圣村的叔叔 阿姨都喜欢她，会全力支持她。就这样大家一人一票，到后来一人十票，实实在在地把几万票送给了在北京的小选手。

近些年来，国侨办为海外华人举办了多项比赛和夏令营活动。水立方杯歌曲大赛是成功的一个。分区的选拔赛为世界各地的孩子们敞开了到北京免费学习机会；专业的比赛氛围会让孩子们开阔眼界。请把“水立方”的故事传开，让更多的孩子有唱歌的动力，把中华文化的魅力，一代一代唱下去。