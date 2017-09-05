圣路易现代中文学校全国数学联盟竞赛取得佳绩

继在2017 密苏里州八年级数学联赛中取得骄人战绩后，圣路易现代中文学校又在2017年全国数学联盟代数I竞赛中取得傑出的佳绩！

在个人项目中，现代中文学校有11位参赛选手跻身这项全国赛事的前224名。前8名选手将有資格参加在新泽西大学举办的第六届国际数学夏季竞赛。以下是11位名列前矛选手的名单:

#1 – Penny Zheng and Eloise Zhou: Scored 30 out of 30, 滿分.

#31 – Lawrence Liu and Kaitlyn Ying: Scored 28.

#69 – Louis Li, Zilu Pang, Yiyun Xu, and Xiaorui Zheng: Scored 27.

#143 – Grace Dong, Michael Serrano, and Max Yang: Scored 25.

在学校团体项目的角逐中，下列5位同学以总成绩143分在全国排位第七(密苏里州第一名)。详细成绩请参阅http://www.mathleague.com/downloads/45a1617/45a-1617.pdf



Penny Zheng

#1, Grade 6





Eloise Zhou

#1, Grade 6





Lawrence Liu

#31, Grade 7





Kaitlyn Ying

#31, Grade 8



Yiyuna Xu

#69, Grade 7

圣路易现代中文学校总校长黄颖文先生（左二）和竞赛数学班指导老师 刘友祥博士(左三) 在GALA中为在数学联盟八年级竞赛和代数I 竞赛的获奖同学颁发证书。

以下是密苏里州数学联盟八年级竞赛数学前两名Louis Li 和Kevin Tang 以及密苏里州数学联盟頒發的獎牌包含名次, 學生姓名, 及學校。

Louis Li, #1

Kevin Tang, #2