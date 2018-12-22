坚持梦想，野蛮生长：我在美国学导演的经历

我家里没有人从事艺术行业，我家里人也从来没想过我会从事艺术行业。小的时候，一个很偶然的机会我考上了北京少儿电影制片厂，开始接触表演，就这么喜欢上了。大学本科的时候，学的也是表演系，本以为自己会像所有的演员一样，毕业开始就各种跑试镜，从路人甲乙丙丁开始演，盼望着有一天能演出一个优秀的作品，可是没想到毕业以后阴错阳差开始拍纪录片，本着随遇而安的心态和大学学到的拍摄知识，我就这么干下来了，却很意外的发现，我对于幕后拍摄的热情甚至超过于在镜头前表演，而且很享受当看到成片的时候那种成就感和幸福感。

大学毕业以后在国内拍了几年片子，有纪录片也有短片和长片。还记得带着作品去西班牙圣萨巴斯蒂安参加电影节的时候，当观众看完片子一起为主创鼓掌的时候的那种自豪感。

2016年我应家人要求，搬回美国定居，也迷茫过一阵子，也想过转行。不过可能就是跟这份职业的缘分吧，最终还是进了拍摄团队，有时候我就想，也许真的存在“命中注定”这个说法，我跟“导演”这份职业，也许真的有缘！既然有缘，也就别再啃自己的那点老本，毕竟不是专业出身，免不了让人诟病，与其等到别人来质疑或者自己发现自己江郎才尽，不如趁年轻为自己充电。于是，30岁这一年，我送了自己一份“而立之年”的礼物，考入UCLA导演系进修。

在UCLA进修导演系，最大的感触应该有两个：

坚持梦想，不要害怕：

我的导师跟我讲的最多的一句话就是，不要害怕，不要觉得自己不行！

可能中国人从小的谦卑教育吧，总让我有一种小心翼翼的感觉，在对比很多比我更有经验的同学，英文是母语的同学，难免有时候会有点心虚。

可以吗？我行吗？

可能导师看透了我的这种心态，所以一有机会就会鼓励我，各种跟我讲“你很有天赋，你很聪明，你拍的作业我们都很喜欢”之类的话。给我印象最深刻的是有一次导师给我讲的一个故事，是关于《教父》的导演弗朗西斯·福特·科波拉，在拍摄《教父》之前，科波拉也导演过几部口碑很不好的电影，但是在他44岁的时候，他导演了《教父》，《教父》成为了美国电影史上最经典的电影之一，他也成为了全世界最伟大的导演之一，如果他在43岁的时候放弃了，那会怎么样？

导师跟我说，你不要害怕，放心大胆地去拍摄，去导演，去创作！没有人知道未来到底会怎么样，但是总算不辜负你的梦想！

有了导师给与的信心和鼓励，我也越来越敢在课堂上发言，跟大家分享我对每一段影片的见解和每一段拍摄手段的想法，也越来越多地敢于和大家分享我的一些剧本构思等等。

也许在UCLA读书，我最大的收获并不是知识的累积和人脉的拓宽，而是自信的培养。让我更有底气的站在大家面前，跟大家说，“我是导演”。

打破规矩，野蛮生长：

第一天上课的时候，我的导师就跟我说，你必须要了解所有拍电影的规矩，你需要了解这些规矩是因为你只有了解才能打破！

这句话听起来可能有点绕，我也跟导师聊过，既然规矩是用来打破的，那我们为什么不直接不管规矩，就干脆野蛮生长，不是更好么！

导师跟我说，野蛮生长是当然要的，越野蛮越好，但是你生长的再高，也不能离了电影这条根！这门艺术被称为“电影”，总有它的缘由在，你不能胡来，随便创新的东西偏离了原本的轨道，那也就不是“电影”了！所以，规矩当然要打破，但是更重要的是，你要知道你拍的是“电影”！

导师跟我聊完，我突然觉得很有禅意，我们常说“没有规矩不成方圆”，你可以画方可以画圆，但是也可以画菱形画多边形，但是没了规矩，也就不伦不类了！规矩可以打破，但是不能没有！拍电影如此，做人更如此！

转眼之间，进修已经有一年多的时间了，现在回过头看我拍摄的第一份作业，想想当初那份洋洋得意沾沾自喜的心情，其实有点不好意思，因为真的有着太多的幼稚，从人物到故事，从镜头语言到场景搭置，都有着太多的不成熟。不过这样也好，一路走着，边向前看边回头看，看过去自己的不成熟，看前面期待自己会更好！

我不知道我能不能成为知名导演，我也不知道我的作品会不会被大众所认可，我只知道，我很享受当下的一切，享受学习的充实感，享受拍摄的成就感！就这么继续野蛮生长吧，说不定哪一天，梦想就变成了现实呢！

2018-12-20 20:03 来源：侨报网 作者：杨紫瑄 编辑：康博斯