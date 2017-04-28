女性华人电影出品人走出非凡的好莱坞之路

26日，由美国女性华人苏青出品的独立电影《灰女士（Grey Lady）》在好莱坞Landmark电影院进行红地毯首映仪式。这部电影不仅是囊括了美国一线电视明星，更是美国华人对好莱坞电影出品业的不同解读。

独立电影《灰女士》尽管由美国一线电视明星埃里克·迪恩（Eric Dane）和娜塔莉·姿雅（Natalie Zea）主演，却依然属于低成本制作。它在全美12个城市上映，但收回投资真正依靠的并非票房收入。而对曾在硅谷为新兴创业公司猎头和投资多年的苏青来说，投资电影远远比投资新兴公司要低得多。

苏青说：“电影领域很多赚钱的机会，大家觉得风险很高，但我觉得任何事情都会有风险。为什么风险大的原因，按中国人讲的，就是有很多不靠谱的人，所以一旦能和靠谱的人和团队合作的话，其实风险是很小的。其实电影行业的风险比我做高技术领域的还小。如果做创业公司高风险投资，十个公司中有一个上市或出来就觉得很不得了。如果做十部电影，就算非常不成功的不好的片子也有人看，最重要的是什么样的片子打什么样的市场。我们的做法是先把市场分析清楚以后，我才去觉得这个片子用什么样的演员和团队，花多少钱去做这个片子。科技公司领域则是从前面往后走，将市场慢慢做大，而电影行业是从后面往前走，看好市场再决定，从投资这方面来走。”

《灰女士》由苏青自己的公司进行发行，熟悉市场推广工作的她采用的主要是通过社交媒体进行宣传。现在电影在美国的目标市场推广已经达到700万的观众群体，而电影在影院上线后将会使得其价值至少提高一倍，因此即使票房不是特别高，但在6周后的线上点播将带来更大的收益。苏青笑着说：“所以在电影院走一趟是很重要的。”

随着这几年在好莱坞接触电影行业的时间越长，苏青越发现电影行业和以前做的创业公司有着非常多的共同点。她认为就和创业公司一样，每一个电影都是要看怎么把一个团队做起来，好的团队才能做出好的作品。苏青凭借着敏锐的商业眼光，在好莱坞走着一条非凡的路。

谈到今年中资进入好莱坞市场的现象，苏青说：“现在市场是经常说到合拍，我觉得不应该为了合拍而合拍，还是应该我们有自己的故事，为了把故事讲出来，才去拍这个。无论是美国市场还是中国市场，只要能打动人心的故事都会有观众。好莱坞的大片已经做了这么多年，大家对超级英雄都看够了，特效也做到了这么高的程度，即使再往上发展也不是件容易的事情。我记得在90年代看过很多美国电影，故事都非常动人，能触及到人们心灵，但是现在已经很多年没有这样的故事了。好莱坞好多年都是给自己写剧本，没有人有真正贴近生活的故事，我觉得现在又是到了讲这种故事的时候了。”

来源：侨报网