工作签证投资移民如何变 移民法规研讨有详解

芝加哥中美总商会于6月15日下午在市中心纽文投资(Nuveen Investment)大厦会议厅举办特朗普新政下移民法规问题研讨会。来自弗罗格曼律师事务所的专业人士作了精彩分享。近50位企业商界人士到场聆听并进行互动交流。

在移民法研讨会上，弗罗格曼律所执行合伙人图阮斯克(Michael F. Turansick)和罗子凯律师就特朗普新政下签证法规变化和趋势，企业审计风险等问题作了介绍。并就留学生关注的H1B签证，以及投资移民关心的EB5问题作了细致分享。

中美总商会会长任剑浩讲述了两年前在华盛顿的见闻经历，来对比美国现在移民政策变化为留学生和投资移民带来的影响。任剑浩表示，无论是留学生或是投资移民企业家，应对美国这一多元化的移民国家的法律法规和趋势走向多做了解，来规避自己应对政策时面临的风险。

关于联邦政府执法的重点任务。弗罗格曼律所执行合伙人图阮斯克表示，目前特朗普政府行政令优先侧重三个主要方面：加强入境管理；强化移民法；保护美国人的就业。联邦政府本着以“以重振美国，美国优先”的目标下，加强美国公民就业和工作薪资增涨等内容。对于基于雇员形式的移民以高新技术领域为主。

图阮斯克表示，根据总统备忘录指导国土安全部(DHS)、美国劳工部(DOL)和美国司法部(DOJ)的执行要求，关于加强入境申请的“极端”审查，联邦政府提议收集申请人的附加信息包括：15年的个人旅行和就业履历；社交网络账户信息和曾用的邮件地址；其他家庭成员，以及额外的行程细节，包括曾去过的美国关注的国家和地区。图阮斯克强调，近日联邦政府第九次巡回决议已通过特朗普行政令，适用于在全球范围内审查入境签证安全。对于不合作的国家地区将面临签证申请限制。

对于备受关注的留学生的H1B签证问题。图阮斯克表示，联邦政府目前重心是避免工作签证的发放滥用，仍在广泛的征求H1B抽签替代方案意见，力图保留高学历顶尖的留学生人才。根据德宾格拉斯利（Durbin－Grassley）的H1B和L1签证的改革法案，将有如下新的限制：

• 新的H1B签证类新的限制包括：更严格的高学历要求，高就业薪资标准，以及H1B的六年有效期降至三年等。

• L-1签证新的限制包括：与H1B同样的高就业薪资标准要求；对L-1s签证更严格的标准要求，尤其是对专业行业领域。

• 对H1B和L1 类别新的限制还包括：两类签证雇员比例不能超过公司员工数的50%。否则，公司将面临调查，审计和罚金处罚。

罗子凯律师在研讨会上表示， 根据国土安全部要求，将申请移民签证的最低标准投资金额从100万美元提高到180万美元，同时，还将目标就业区(TEA)最低投资标准从50万美元提高到135万美元，涨幅高达170%。国安部还计划从新规定生效之后，每五年按照通胀率调整一次最低投资标准。当前的EB5区域中心项目将于9月30日结束。罗子凯建议，对于款项已经准备好的投资人请尽快开始办理，同时注意与专业律师详细咨询，谨慎操作。

罗子凯律师表示，随着联邦政府执法力度的加强，雇主公司将面临移民海关执法局(ICE)和美国劳工部的工作现场检查。因此，雇主需要做好I-9(雇员工作登记表)的审核，以及工作场所的现场审计检查计划。公司内还应建立移民紧急事物回应团队。对于ICE的临时突检，罗律师建议公司雇主应：请确认其执法合法手续的齐备和准确；不干扰执法过程；没有律师在场，不签署任何文档；除非法律顾问批准，否则不做问题回复；在ICE取走文档前，做好复印备档。同时雇主事先需做好雇员的法规和权益知识培训，建议雇员做好个人紧急联络和突发问题应对计划。

芝加哥侨报周末–Jun 16, 2017,14:58