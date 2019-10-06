新中国成立70周年献礼片《我和我的祖国》由华夏电影领衔出品，华人影业海外总发行，国庆巨献《我和我的祖国》在旧金山举办的首映礼活动，9月30日晚假座帝利城Cinemark Century 20戏院举行。

湾区苗布瑞市长李伟忠和萨拉托加（Saratoga）市议员赵嬿到贺并颁发贺状。全美福建工商总会副会长李玲和旧金山湾区中国统一促进会中青年组组长陈建平致辞祝贺。多个湾区中国留学生组织支持该首映礼活动。《我和我的祖国》将于10月1日，在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国40大城市同步上映。

《我和我的祖国》

美国放映地区表

“My People, My Country” plays in the following states:

综合中新社、香港中通社10月1日报道，《我和我的祖国》由陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野7位导演联手打造，黄渤、吴京、葛优等50多位知名演员参演。电影由7个故事构成，分别涉及中华人民共和国成立、中国第一颗原子弹爆炸成功、中国女排奥运会夺冠、香港回归、北京奥运会开幕、神舟十一号飞船返回舱成功着陆、纪念抗战胜利70周年阅兵等重大历史事件，演绎了7组普通人与国家大事件息息相关的经历，以小人物见证大时代。

该片9月30日起在美国、英国、德国、荷兰、意大利、奥地利、比利时、卢森堡、丹麦、马耳他、澳大利亚等国家上映。

获得该影片发行授权的欧洲时报文化传媒集团称，这是中国电影第一次在全欧洲范围内同步发行，具有里程碑意义。

在英国，该片在12家影院同期上映，覆盖11座城市，创下华语片在英销售播映新纪录。预售首日，伦敦市中心多家影院、剧院1日至3日的电影票数小时内售罄。

远在大洋的另一边，《我和我的祖国》9月30日在澳大利亚首都堪培拉举行首映礼。当天，在堪培拉霍伊茨影院，当地华侨华人、留学生等约200人在首映礼上观看了影片。影片开始前，观众们在放映厅内挥舞着一面面小国旗，集体合唱《我和我的祖国》。

当地时间10月1日晚，在位于柏林波茨坦广场的Cinemaxx影院，等待入场观影的华人观众已经排起了长队。当晚Cinemaxx影院的场次在预售阶段即已售罄，而另一家UCI影院首日3个场次也几乎全部售罄。

德国人也想带妻子看

很多华侨华人社团、留学生团体、中资企业机构等反响强烈，纷纷表示希望团购或者包场观影。

不少华侨华人家庭表示，将带孩子一起去观看，感受中国发展的历史瞬间，进一步激发孩子们的热爱祖（籍）国、热爱故乡的情怀。

“能在异国他乡以这样的方式庆祝祖国70岁的生日，心怀感恩，眼中带泪。”居住在德国北威州的于凯在当地影院看完《我和我的祖国》后表示，自己现在“心情很燃”：“祖国，我为你骄傲！期待为你庆祝下一个70年！”

在柏林学医的邹皓晗表示，影片以小的视角切入，反映了新中国1949年建国至今的若干重大事件，“泪点不断，真的感动！”

该片亦吸引了关心中国发展的德国人。居住在柏林的埃贡表示，他本想看10月1日上映首日的首场放映，但得知消息太晚，已经一票难求。

埃贡了解到3日在柏林还会有加映时，非常高兴，“我会带我的妻子一起去看”。

2019-10-01 20:15 来源：侨报网综合