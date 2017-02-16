我们的名字很美！面对歧视，海外华人拒当“哑裔”！

“作为一个来美 6 年的中国公民，我个人也经历了各种歧视…今天，我不想再保持沉默了…”这段话出现在近日美国哥伦比亚大学（以下简称“哥大”）中国留学生录制的视频《说出我的名字》，而录制这样一段视频是为了反抗发生在哥大校园内的种族歧视行为。

而今，华人遭受非议和诟病、遭遇种种歧视和偏见，在一些国家和地区仍屡见不鲜。面对诸多不利因素，世界各国的华侨华人正不断用团结和理性争取公平正义；用实际行动向全世界宣告我们拒当“哑裔”的决心！

不再沉默！叫停黑暗中的拙劣行为

在哥大，学生宿舍的门上会贴上姓名牌，以方便同学之间串门。但是在2017年春节期间，所有带“中文名”特征的名牌都被撕掉了，部分中国留学生因写了英文名而“幸免于撕”。

面对突如其来的校园种族歧视行为，中国留学生没有沉默，而是用一段视频进行了理性的反抗。

“我们的名字有特殊含义，对我们意义深重，请尊重我们的名字”，留学生海歌(Hai Ge)说：“通过此次事件，我反思，要让不懂我们名字深意的人尊重我们的名字，最好的方法是向他们介绍，告诉他们我们的名字有多美”。

类似亚裔被歧视的事件并不是第一次发生。2016年8月，一篇《加州告急，同胞们请伸出援手》的文章在美国洛杉矶华人的朋友圈疯转，呼吁华裔群体联合抗议AB1726提案，即“亚裔细分法案”。这一提案的目的是用种族配额的方法限制亚裔人口在接受高等教育、公司录取和政府雇佣等层面的机会。

在遭到数百名华裔集会抗议后，该提案作出重大修改。带头反对此法案的参议员夏乐柏表示，这是亚裔的重大胜利。亚裔族群正在一点一点的争取自己的既得利益，新一代移民正在学习如何对美国社会里的‘隐形’歧视说No。

理性游行！维护权利与正义

2016年10月，美国福克斯电视台的政治评论节目“奥莱利实情”播出了一段在纽约唐人街街头采访的视频。

视频中，记者向多名华人提出具有种族歧视意味的问题，节目故意选取一些讲英文带口音或者不会讲英文的华人，配上具有嘲讽意味的电影剪辑片段，很多美国华裔观众认为新闻故意丑化华人形象。

节目播出后，立即在全美引发广泛争议。包括美国国会众议员孟昭文等在内的各界人士,齐聚到福克斯新闻的曼哈顿总部进行抗议。

几乎在同一时间，来自美东地区的约两千名华人在费城举行了一场名为“反暴力，要安全”的维权大游行。游行队伍中还有一支大约由150人组成的公开携枪游行队伍，携枪队员均挂出拥枪许可，并在枪上插有黄色“空膛旗”，每人手举反对暴力犯罪的标语牌。

游行针对的是YouTube上一首名叫“遇见劫匪”的嘻哈歌曲。这首歌曲公然鼓动针对华裔的抢劫、盗窃等犯罪行为。

正当抗议！声援公平、守护安全

2016年2月，华裔梁彼得被陪审团定罪为过失杀人，最高可判15年监禁。原因是梁彼得在2014年11月20日与搭档在纽约巡逻时枪支走火，反弹回来的子弹击中黑人青年格雷，致其身亡。

当地华人认为，此案没有得到公正审判，华裔梁彼得成为了“政治的替罪羊”，原因是此案发生在美国“警民情绪趋于对立、多地警察导致非裔青年死亡却未被起诉之时”。

2016年2月20日，美国40多个城市和地区的华侨华人同时举行大规模游行，声援被定罪过重的华裔警察梁彼得，为同胞力争公平公正的待遇。这场美国史上规模最大的华人游行，第一次发出如此振聋发聩的呼声：“我们要公平！”

2016年4月，梁彼得案主审法官宣布量刑结果：由过失杀人降为疏忽杀人，梁彼得免于坐牢。

仅仅5个月后，在法国的华人走上了巴黎街头示威，抗议当地治安不断恶化，要求政府采取措施。

在巴黎东部的共和国广场，一万多名华人集会抗议针对华人的暴力犯罪事件。尤其是2016年8月，一位华人居然光天化日下在巴黎东部郊区被犯罪分子暴力袭击致死。

法国华人在示威时打出了“自由、平等、博爱，还要安全”、“我们要安全”等口号，法国媒体全面报道与采访了此次游行，法国一些政要也纷纷表态支持华人的诉求。

偏见和歧视往往源于无知。当遭遇不公正待遇时，发出自己的声音，理性进行反抗，让更多人了解，这是应对种族歧视的正确姿态。

祖国日渐强大，海外华侨华人的每一次发声、每一次努力都能为自己或者下一代在海外创造更公平、更和谐的环境。

来源：新华网