放弃国籍先交税！移民要交中美两头税？中国版“弃籍税”真的来了吗？

今年1月1日起，中国新个税法生效，要求在退籍前清缴税款， 即纳税人移居境外注销中国户籍，需办理税款清算。华人待满183天也需缴税。《华尔街日报》等分析都认为，以目前实施新个税趋势来看，中国政府很可能通过开征“移民税”或更严格的“弃籍税”，来对想要移民的人施压。

从今年1月1日起，中国新个税法生效，其中，与海外华人和准移民直接相关的一部分内容，要数“弃籍税”的提出。但中国版“弃籍税”与目前国际盛行的该税法相去甚远。

中国版“弃籍税”更类似弃籍清税

中国的新版个税法生效前的一次演讲活动上，一位中国税务总局征管和科技司官员以《酝酿开征的弃籍税》为题，称中国官方正在酝酿要征收“弃籍税”。

根据当时的演讲内容，部分人士分析认为中国之所以提出“弃籍税”，旨在一定程度上抑制富豪移民，打击避税行为，并防止资产外流。

观察这次新个税的出台，吸收了国际较为通用的准则和概念，并引入包括综合税制，反避税条款等新内容，同时对中国居民纳税人的判定做出了进一步的明确和定义。也就是说，中国新个税的趋势是“与国际接轨”。

其中，与海外华人和准移民直接相关的内容，也体现出要吸纳西方税制的趋势。

目前中国政府所提出的“弃籍税”，是指个人所得税法第十二条增加规定：纳税人因移居境外注销中国户籍的，应当在注销中国户籍前办理税款清算。

在新个税法中，一共有两处提到了与放弃中国国籍、移居境外相关的条例，分别是第十条和第十三条。两处谈到的内容都是纳税人移居境外注销中国户籍，需办理税款清算。

新个税法第十三条则明确谈到了“弃籍税”的操作细则，就是以下情况要向税务机关申报：一、注销户籍当年的综合所得、经营所得汇算清缴情况；二、注销户籍当年的其他所得完税情况；三、以前年度欠税情况。如有未缴税款，需要在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金和罚款，理论上也允许纳税人提供担保。

一句话来说，只要退籍，就需要先把之前的欠税缴清，才可以离开。

从这个角度来看，中国版的“弃籍税”其实更形象的应该叫“弃籍清税”。

只要在中国居住满183天则需缴税

另外，新个税法还有一处与华人息息相关的内容——提出“税务居民”概念。

新个税法规定，不管中国公民、外国公民、还是持其他国家永久居留权的中国公民，只要一年内在中国居住满183天，就认定为中国税务居民，需要把中国境内收入和中国境外收入依照新《个税法》缴纳个税。

这一条非常重要，因为许多中美两边跑的“空中飞人”家庭，或许要从此面临双重征税的境况。比如，虽然持有美国绿卡，但在中美每年分别有20万美元收入，那么必须向中美两国都进行申报。

此外，华侨华人以后回中国探亲时间超过183天，也需向中国税务部门报税。

未来是否推行严格版“弃籍税”？

由于当前中国发布的“弃籍税”，只需在退籍前缴纳未清税款，专家普遍认为相较于美国的“弃籍税”操作比较“温柔”。那么以后中国是否会推行更严厉版“弃籍税”？

美国的“弃籍税”的相关规定要求，不管是持有绿卡者或美国公民，一旦选择放弃美国的合法身份，只要拥有相当身家，都不可避免的面临申报弃籍税（Expatriation Tax）。

其中如果退出美国国籍，退籍时的所有财产都将视为以公允价出售，包括房产、股票、债券、个人物品如汽车等，而为之产生的收益或者亏损，都需要缴纳个人所得税。

结合目前中国的新个税实施情况来看，虽然有一定的作用，但还是无法满足完全抑制富豪移民要求。

所以，财新网专栏作家“智谷趋势”、《华尔街日报》的分析都认为，以目前实施新个税趋势来看，中国政府很可能通过开征“移民税”或更严格的“弃籍税”，来对想要移民的人施压。

侨报网–Jan 07, 2019,00:01