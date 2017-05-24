“文化中国•水立方杯”美中西决赛 圣路易斯柳闻莺荣获青少年组亚军 获北京全球总决赛资格

圣路易斯施雨桐、戴云舒、许馨月、稷珏四位小选手获得优秀歌手奖

“文化中国•水立方杯”海外华人歌曲大赛美国中西部赛区决赛顺利闭幕

【圣路易时报讯】由国务院侨务办公室，北京市政府，中华全国青年联合会主办的2017年“文化中国•水立方杯”海外华人歌曲大赛，美国中西部赛区（芝加哥）决赛于5月20日晚在芝加哥圆满结束。

在阎明老师的指导下，由圣路易斯“小星星艺术团”选拔、同时也是现代中文学校声乐班学生们的小选手们载誉而归。最终柳闻莺荣获青少年组亚军，并且获得8月初在北京水立方体育馆进行全球总决赛的资格。施雨桐、戴云舒、许馨月、稷珏四位小选手获得优秀歌手奖。

非常可惜的是因为与早已预定的其它赛程冲突，入围决赛的另外五位选手岳陆溪、叶诗杨，杨淼淼，王星迪和肖华茜无法参加决赛。但是他（她）们的歌声同样给评委们留下深刻的印象和好评。中西部赛区青少年组所有进入决赛的15位选手中竟有10位来自圣路易斯“小星星艺术团”，这也展示了“小星星艺术团”强大的华语音乐教育水准。





比赛当天上午芝加哥下起了暴雨，当地很多活动都临时被迫取消，但是在“水立方杯”歌曲大赛的决赛现场却人声鼎沸。还没有进入比赛大厅就能听到现场传来选手们动人的歌声。比赛在下午2:00正式开始。首先进行的是成年组的比赛，比赛过程波澜壮阔，高潮此起彼伏。来自圣路易斯决赛选手，罗泽深和张林镜分别获得决赛第5、8名。这说明他们优秀的技术实力。圣路易斯成人组另一名入围决赛选手，徐小燕，因其它早已预定活动无法前来芝加哥参加比赛，她的实力也非常优秀。随后是少儿组的表演，小朋友们萌态可鞠。他们年纪虽小，但表演起来却似初生牛犊不怕虎，个个有板有眼。





最后开始的是青少年组的比赛。来自“小星星艺术团”的施雨桐首先登场，她清亮的音色，清晰的吐字让评委连连点头。一首“白鹭飞回红树林” 征服了众多评委和观众，赢得了开门红。下面的歌手柳闻莺也来自“小星星艺术团”，她以一曲“野菊花”闪亮登场。她优美的姿态、动听的歌声、甜美的表演打动了大家的心。随后是许馨月小朋友，赛前的生病和当日的旅途奔波带给她极大的疲惫。但是她仍然克服了这些困难，圆满的完成了难度极高的歌曲“天路”，赢得掌声阵阵。后面稷珏小朋友，她也很好的完成了“闻鸡起舞”这首歌，给大家留下深刻印象。“小星星合唱团”最后一个出场的是戴云舒。她的“北京胡同”字正腔圆，动作干净利索，观众喝彩不断。





相较其他参加决赛的选手，“小星星艺术团”的小朋友们虽然在平均年龄上远低于他们，但是小朋友们在歌唱功底上却毫不逊色，在客场条件下，每个人都充分发挥了自己的水平，临场表现非常优秀。他们演出的成功都和指导老师阎明平时的严格要求和悉心指导离不开的。





比赛结束了，我们祝福柳闻莺同学在未来8月北京水立方举办的全球决赛中再创佳绩！同时也祝愿其他小选手再接再厉，在今后的学习中不断进步，取得更好的成绩！ 同时感谢“水立方中文歌曲大赛圣路易组委会”对这次比赛的协助。感谢社区各团体, 侨胞的大力支持。

（施航供稿）