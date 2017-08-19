新州华人团购订餐悄然兴起

南北跨度大、周末时间紧、餐馆相对集中的新泽西，让居住新州的部分食客倍感“舌尖匮乏”。应食客们强烈需求，团购网站悄然而生。

2 年前，“舌尖上的新州”成为最早以新州美食话题为主的“美食文化群”，在不到2 周的时间内，陆续“爆棚”4 个群。至今总人数达到近2000 人，成为分享新泽西各大美食信息的活跃平台。

除此之外，在新州几个华人相对集中的地区，“爱迪生团购群”“普林斯顿团购群”“绿色农场团购”“海鲜团购” “美食团购”等琳琅满目的团购微信群悄然而生，而仅在微信群设立后的几小时后，就吸引了500 人加入，人气十足。

微信变身虚拟商业平台

微信把很多在不同领域、不同地理位置，有共同的兴趣和爱好的人联系在了一起，而这个虚拟的网络社区，也让一部分人看到了商机。在新泽西的团购群里，记者看到不少人使用 团购。

前不久，Weee 还在新泽西做了一场社交电商平台介绍活动， Weee 的代表介绍认为：顾客在微信群里购买产品，绝大多数情况不是因为觉得产品描述有多么专业或觉得你的图拍得有多好看，而是因为群里他们信任的人跟你说这个东西好。

如果商家成为一个团购的“团长”，就可以把自己当作一个虚拟的商业平台，美食团长可以在自己的平台上开设粤菜、川菜、北方菜等多个厨房，然后根据订单，让各餐馆的厨房去烹饪，配送时可由团长统一配送，或让厨房各自送餐。

“自己几乎是不下厨房了”

“我有6个微信团购群，每个群有几百人，周末时候一天的订餐超过100 单。”吃货“团长”“宝妈” 说。她表示，为了满足群友们的不同餐饮需求，自己需要找各种各样广受大家好评的餐馆和菜品，联系好几个餐馆，同时要让餐馆在相同时间和地点送餐，这样才能让群友方便取餐。“做团长就像自己开了一个商店一样，很辛苦，但是很开心，自己总是可以吃到自己喜欢的菜，自己几乎是不下厨房了。”

团购美食套餐、蔬菜、水果， 在新泽西社交媒体中已经被很多人接受。住在泽西市的俞先生夫妇， 都在纽约上班，每天下班到家，都快到晚上7 时，以往就是下班后在纽约买2 个盒饭，一路坐地铁、转轻轨回家，热一下，就解决了一餐。一路上还得小心翼翼，以防盒饭撒得到处都是。只有到周末才会到新州中部，在餐馆里好好吃一顿。俞先生表示，现在好了，在团购平台上订好餐，选择家附近的取货点就可拿到热腾腾的饭菜，回家直接就吃上了。社交媒体变成订餐窗口，还可跟踪具体送餐时间，非常方便。

团购食品安全可能存隐患

记者在和几个餐馆老板聊到他们对团购群的看法时，经营南方餐馆近二十年的费女士表示，团购看起来是给许多家庭带来了实惠和方便，但从食品安全角度看，实在存在着很大的隐患。

她指出：隐患主要是在食品卫生和食品质量方面。对于一个餐馆而言，食材从采购、保存到烹饪、配送各个流程都有相关部门严格的规定。在送到顾客手里前，每个环节都有保障，而团购中有些食材或者加工食品，都是出自家庭厨房，尽管可以完全“私人定制”，但毕竟没有办法保证每一个环节的安全卫生，万一有一个环节疏忽，最终受到影响的还是食客。

做了二十多年配送送餐的老板娘金女士说，她现在在几个华人聚集的超市和住宅区都有送货，团购“团长”会根据圈友的要求，定时提供配送时间和清单，我们在餐厅厨房加工完成并一个个打包，根据订单，在指定时间送到团购取货地点。

现在新泽西南到普兰斯堡、樱桃山、北到李堡、李文斯顿都有团购送餐服务。虽然纽约也有团购送餐要求，但考虑到送餐时间和交通拥堵，暂时先保证新州需求。

一群在街头卖煎饼的“洋妹子”。

新泽西华裔经营自助餐厅多

根据Yelp 网站上的搜索结果显示，新州自助餐厅共有158 家， 分布较平均。南部大西洋城附近19 家，中部新布朗斯维奇、爱迪生、东布朗斯维奇附近24 家，北部哈肯萨克、李堡市附近共9 家，有中式、日式、美式、印式、中东风味等，少数如Picnic Garden 的自助餐厅还提供韩国烤肉，可以让一家吃到饱。自助餐的价格通常十分优惠，价格大多评级为1-2 星，少数如Ichi Umi、PicnicGarden 等则被评为3 星。

目前，新州越来越多华裔餐厅开始经营自助餐。不仅中小型中餐馆或亚洲餐馆很多都采用自助餐的经营模式，连一些大型餐馆，在多样的经营方式中，也基本都包括自助餐这一部分。

在华裔居民较集中的爱迪生市附近，就有Makkoli Seafood Buffet、Super StarEast Buffet、Teppanyaki Grill ＆Supreme Buffet、HomeTown Buffet、OldTown Buffet 和 BBQ Beff Buffet 等多家自助餐厅。

经济实惠 自助餐受青睐

从顾客角度而言，新州自助餐厅午餐价格从每人5.95 到19.99 美元不等，晚餐从每人9.99 到39.99 美元不等，通常周末价格略贵，但整体而言，比起一般点餐的中餐馆和西餐馆还是更经济实惠些。包括小肥羊火锅在内的几家火锅店还推出了周二“吃到饱”的“补肥”特价折扣。再加上用餐时间不受任何约束，自助餐备受顾客青睐也不足为奇。新州大部分自助餐厅面积大、装修豪华，还专设派对房、多功能聚餐厅等。越来越多华裔选择在自助餐厅内举办家庭聚餐、公司派对、庆生寿诞、商务用餐、社团活动等。

记者采访了一些在自助餐厅用餐的美国人。他们表示，虽然喜欢中餐，但由于饮食习惯，也不能天天吃。但自助餐厅既有中国菜，也有日本、美国食物，中西结合，选择丰富多样。

从经营者角度而言，一般情况下，中餐馆的顾客群分为两类，一种是专做老外顾客，另一种则是强调中餐的专业性和传统性，华裔客人较多。但由于自助餐的经营方式比较大众化，华裔和美国本土人都喜欢，加上华裔自助餐厅价格较便宜，通常顾客盈门。经营自助餐厅十多年的福建老板林先生告诉记者，相对于一般的中国餐馆，经营自助餐厅的成本更低，由于自助餐都是固定的菜式，虽然种类多一些，但每一种都可以大批量加工，比点菜省钱省事，另外也不需要提供太多服务，可以省去许多人力成本。

而自助餐完全可以根据个人口味和饮食习惯，选择自己喜欢的食物，也受到不少健康食客的欢迎，如果因为物美价廉，结果“扶墙出”， 则不利于健康。自助餐一餐的热量也较高，通常为两三千卡，甚至可能高达三四千卡，因此较适合中午吃。

根据网络传播的健康用餐顺序应该是：水果、汤、蔬菜、鱼虾类、肉禽，最后是面类，希望可以依照这个顺序，减少碳水化合物的摄入。

华人超市家家有快餐

新州华人居住大多集中在几个相对学区较好、来往纽约通勤线路和高校园区附近。而目前华裔人口最为集中的新泽西中部，则集中了几个老牌超市，如金门超市、美东超市、韩亚龙超市，和最近刚刚开张的大华超市。每个超市都有快餐、熟食、烧腊和面包房。在中部的这几个亚洲超市附近，亚裔餐馆大大小小有近百家，有老牌广东餐馆“皇都海鲜”、“金凤轩”、“玉蝶轩” 等，海鲜品种多，周末时候广东早茶最受欢迎；上海餐馆面积都不大， “上海小笼”、“谢姐面馆”、“六禾园”，最多可以容纳100 人，以小笼包、牛肉面和沪菜为主；川湘餐馆则是最多的，包括最早的“川园”、“湘水山庄”、“成都川菜”、“湘味轩” 、“味百年”、“九寨沟”；而北方餐馆数量不多，以老字号的“虹城”历史最为悠久， 煎饼果子、高庄馒头、肉夹馍、韭菜盒子都非常受欢迎，在新州各大超市也可以买到。在中国已经家喻户晓的火锅品牌“小肥羊”、“小尾羊”也都在爱迪生落户；而这一两年刚刚新开张的以特色主题吸引年轻人的“二十四味”“小食代”， 以麻辣香锅、各种烤串，受到年轻人的追捧。在新泽西，要品尝地地道道的各式中餐美味，绝非难事， 也有越来越多的以Asia 为招牌的老美餐厅，采用中式风格雕廊画柱进行装修和摆设，加上海派的中餐色香味俱全的健康烹饪细节，让越来越多的老外，体会中餐的“高大上”。

来源；侨报网