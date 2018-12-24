— 记全美中文学校协会第十二次年会暨华文教育研讨会

【全美中文学校协会讯】

全美中文学校协会第十二次年会暨华文教育研讨会12月14日至16日在密苏里州圣路易市Marriott大酒店盛大举行，与会近500名会员学校和华文教育组织代表就学校行政管理、师资管理、教学教法、社区服务职能等方面展开全方位探讨，同庆协会二十多年来在中文教育、弘扬中华文化及社区服务等方面的成果。

本届大会以“新形势，新思想，携手共创新高度”为主题，突显“新”概念，全方位探讨学校行政管理，师资管理，教学教法，社区服务职能等方面的新理念，新思维，新方法，新科技。

期待在中美关系发展的新形势下各方携手进取，共襄发展北美华文教育盛举。

大会所在地圣路易市市长Lyda Krewson特颁订大会召开日12月15日为圣路易「华文教育日」；密苏里州参议院于2018 年11 月27 日特为此次大会通过决议，充分肯定协会为发展华文教育和促进中美文化交流所作的贡献！

15日的开幕式，嘉宾云集，中国驻美大使馆徐学渊公使作主题演讲。徐公使盛赞全美中文学校协会自1994年创立以来，与全美大大小小的中文学校共同成长，让中华文化世代传承，生生不息。徐公使的演讲以历史的视野、现状的分析、人文的心怀勉励大家用语言架起文化互鉴的桥梁。

演讲嘉宾包括中国驻芝加哥总领事馆余鹏副总领事。他风趣开场，言笑晏晏，形容海外华文教育是“留根工程”。

密苏里州劳工厅厅长许心怡则感性分享自己年少时每个周末去中文学校的经历，并以朗诵自己八岁小儿在中文学校所学的儿歌“中文学校真是好”而结束，台下数百位中文老师会心欢笑不已。

越洋而来的北京华文学院副院长刘香玲介绍了该校不一样的历史和“中华文化体验馆”，十分令人向往。

密苏里州参议员Maria Chappelle-Nadal, 前州长Bob Holden, 犹他州参议员Howard Stephenson的致辞都传达了一个共同的信息：中美应该保持并扩大各方面的交流以增进了解，许以子孙后代一个更好的将来。最好的学习存在于不同文化的融合、碰撞与交流中，而学习中文的潮流势不可挡。圣路易斯的地标大拱门也象征着中美文化交流的桥梁和通向未来的大门。



开幕式三位司仪,左起黎博，邢彬，胡国荣 全美中文学校协会第12届年会开幕式获奖人员

在开幕式欢迎辞中，刘申会长总结本届理事会（2016-2018）主要工作有：全面升级协会网站，帮助会员学校在管理、中文教学、教师培训等方面向标准化、正规化、专业化迈进；与上海市侨办合作，组织网络远程培训，共享教学资源；在协会基金会资助下，研发出中文易趣识字软件，广受会员学校欢迎。同时，协会的凝聚力继续得到加强，18个联络中心也走向成熟，代表理事会积极开展地区性工作。目前协会网站登记有500多所会员学校，遍布美国46个州。所有的数据都有感觉、有温度，那就是大家传承中华文化的初心和担当。

15日晚的大聚餐隆重表彰了各校优秀教师、优秀管理人员和为协会贡献良多的名誉会长、当届理事会成员和义工。同时为协会组织参与的各类比赛获奖学校和个人颁奖。包括“华舞杯”舞蹈大赛、海外华裔青少年中华文化大赛、海外华裔青少年华文创想曲作文大赛、鲁迅文学奖。是夜会场星光灿烂，欢呼声、欢笑声不绝于耳。

新一届理事会候选人也积极拜票，并于第二天通过发表竞选演说、当场投票/开票的民主公平的程序，遴选出新一届理事会。今年有16个州的23名候选人角逐13个理事席位，最终邢彬当选第十三届协会会长，唐艺杰和展望当选副会长 ，另有10位当选理事。祝贺新一届理事会！

华文教育研讨会是重头戏，群英汇聚。14日下午大家刚放下行李报到完毕，精彩讲座就陆续登场。直到16日中午闭幕，共有12组讲座63人次在主会场和八个分会场开展了全方位的研讨和分享。题目涵盖北美华文教育的发展前景与宏观思考；中文学校管理的专业化和标准化；现代化教学手段在中文教学中的应用；课程与教学实践。

高屋建瓴的主题演讲包括全美汉语教师协会主席何宝璋关于新形势下的美国汉语教学；华盛顿大学（圣路易斯）东亚语言与文化系梁霞教授谈社区中文学校教学与大学教育体制内中文教学的融合；美国中文教师学会执行长和佛蒙德大学亚洲语言文学系印京华教授关于汉语拼音方案及教学中的误区与对策；明德大学蒙特雷国际研究学院戴金惠教授的跨学科内容本位教学：突破中文教学瓶颈之探索；北京华文学院李嘉郁教授的多元视觉下华文教育与华文教育研究。ELE国际语⾔教育咨詢公司总裁周王淑涵博士的主题演讲“以身作则来领导，以策略计划来创新，以协调合作来服务”为研讨会划下完美句号。

很多一线老师的教学分享干货满满，活学活用的实际操作感太强了，令听者如入宝山，满载而归。有些分会场不仅席满，还见缝插针站了不少人。最开心的还有新朋老友的相识相聚，场上场下的热烈互动。各种场景，印证了 “学而时习之，不亦悦乎？有朋自远方来，不亦乐乎？” 的夫子之言。

在大会的最后一天，协会同暨南大学华文学院签署“关于联合实施华文水平测试“的合作意向书。争取2019年联合开考华文水平测试，更好地推动全美中文学校的教学，使教学效果得到历时和共时的比较，使教学管理得到更多的依据。

让我们继续不忘初心，不负流年，做跨文化融合的样板和桥梁；继续弘扬推广，将美国华文教育推向新的高度！

报道：萧小虹

感谢所有的摄影、摄像师，你们为本次大会记录下全方位、多角度、令人难忘的精彩时刻！（所有摄影、摄像师的名字按照拼音排序）

大会集体照摄影师：黄钟和、王龙

所有会议现场摄影师：陈新、光蓉、陆坚、鲁植、罗伯特张、其益、邵爱华、谭青、唐志文、王立平、吴大康、先金、小萍、杨青、张立琦和正琰

会议现场摄像师：胡立凡、唐志文和叶威