报税截止日期越来越近，很多新移民不知道的是，不仅美国公民需要报税，绿卡或者非绿卡税务居民也要报税。如果不按时报税，不仅会造成罚金，而且还会影响身份。

居住183天之后自动成为税务居民

很多来自中国的新移民不知道，即便自己没有拿到绿卡，如果居住的时间够长，自动会变成税务居民。李豪会计29日在接受采访时说，持旅游身份来到美国如果居住时间超过183天就会自动成为美国税务居民，当年一天算一天，去年3天算一天，前年6天算一天；如果拿学生身份F-1签证，前5年不算天数，第六年自动成为美国税务居民，拿EB-5签证，拿到临时绿卡后就自动成为美国税务居民。

李豪会计师说，很多人以为转正式绿卡才是税务居民；也有一些EB-1居民没有排期，拿绿卡很快，所以资产规划时间比较短。

因此他建议，新移民要提早做规划，如果今天成为税务居民，规划去年年底就要完成，资产规划包括登陆前把房子卖掉以减少增值税的缴纳等。

如果居民没有报税会产生罚金，尤其是有海外公司、信托的居民，如果没有报税，会有至少1万美元罚金，但可以通过自首计划减少罚款。

此外，现在EB-5排期比较长，很多人要等7、8年才拿到临时绿卡，于是不少人选择使用L-1身份，这样有工作签证并不是绿卡，但L-1批下来之后第183天也就会成为税务居民。

税务居民可以选择放弃税务居民身份，这样主动放弃的好处就是海外资产和海外收入不用申报，但坏处就是有记录，以后再想成为税务居民或者拿绿卡就不容易拿。

成为税务居民后要缴纳预缴税

拿到绿卡之后，新移民全球收入需要报税。李豪会计师指出，成为税务居民那一天所拥有的资产不用交税，只要申报资产就可以，但成为税务居民最常犯错误就是没有交预缴税。有的新移民认为今年成为税务居民，那么第二年4月15日前报税就可以，结果到时候报税要交罚金。所以成为税务居民之后，每个季度都应该报税，这样4个季度下来就没有罚金。

有的新移民在国内有收入，但是根据美国税法规定不用双重缴税。李豪会计师说，税务居民在国内需要拿到完税证明，可以从工商局打印出来的，或者到税务局去拿个人完税证明，有些是从公司签发预扣税，如果美国税比较高，只要抵掉差额，不需要重新纳税，但如果没有完税证明就不能抵扣。

特朗普政府移民政策收紧影响税收政策

特朗普政府提高绿卡门槛也影响到了新移民的纳税。李豪说，绿卡门槛提高，H-1b工作签证要求的收入提高，因此缴税比较多，L-1签证要求也提高，公司所得税都提高了；具体提高多少，要咨询移民律师，移民律师和会计师会配合，来看如何符合移民局要求。

李豪还指出，从前EB-5的客户拿临时绿卡2年转成正式绿卡，现在因为排期问题要等3年到4年转成正式绿卡，转的时候移民局会看两个东西，看项目有没有达到创造10个就业机会的标准，再有就是看这几年的缴税记录。他举例说，有个客户不了解这个规划的目的，客户的太太带3个小孩先来美国，先生还在中国工作，在美国期间太太没有时间赚钱，自动成为低收入人群，她在报税的时候不仅不缴税每年还退5000到6000美元的税，所以每年报税都很开心，太太两年后转正式绿卡，移民局给她一封信，让她解释为什么自己不是投资移民，一来就为美国政府成负担。这位太太没有解释清楚原因，因此没有转成正式绿卡。

报税谎报低收入拿福利会影响身份

李豪说，中国移民一般都是合法移民，有些人享受低收入人群的福利，这些人又申请白卡，但买的房子又很大，完全不匹配，所以就很容易被查到。

此外，很多新移民来美国后，一开始没有申报资产，房产、公司、收入都没有申报，来美国之后想要在美国用钱，汇钱给美国的时候就不好解释。例如，当时登陆申报100万美元，但汇到美国200万美元，国税局就认为你赚了100万美元。有的人称这100万美元是父母赠予，在美国生活的人知道这不是美国国情，但新移民几乎每个人都有海外赠予，有的人年年有赠予，所以国税局不相信，就会引起查税。

李豪还指出，在华人社区还有一种情况，就是父母提早把资产赠予给儿女，把资产放到小孩名下，避免中国遗产和美国遗产税，这些小孩大部分来美国读书后在这里结婚，如果婚前没有协议，这些资产就会变成夫妻共同资产，但现在中美两国的离婚率都超过50%，之后就会有比较现实的问题，父母亲拿过来的钱，离婚后就被分掉，所以过早地把资产交给儿女不一定是好事。

2018-03-30 09:30 来源：侨报网